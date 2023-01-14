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Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды

14 января 2023 12:14
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Новости Беларуси. В Барановичах проходит фестиваль «Берестейские сани». Парад-карнавал стилизованных автомобилей, город изо льда и ярмарочные ряды – всего не перечесть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша съемочная группа работает на празднике.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Прокатиться на берестейских санях сегодня здесь мечтает каждый, но придется встать в очередь из желающих. Первый регион знает не только как растопить снег (и отсутствие его вовсе не преграда, чтобы прокатиться на берестейских санях), но и как растопить сердца гостей первого зимнего феста в Беларуси.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-4

«Берестейские сани» на старый Новый год впервые провели в Бресте. В этом году праздник принимают Барановичи. Город поездов и самых теплых встреч.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-7

Приветственный адрес всем гостям направила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она отметила, что «Берестейские сани» – это дань традициям и достижениям современности первого региона.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-10

Самая зрелищная часть фестиваля – это парад-карнавал. Каждая организация и предприятие представили движущиеся платформы. Паровоз как символ города, постановка «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого, конфетти, фейерверки и много зрелищных моментов. Мы записали мнение людей, что же они думают об этом грандиозном празднике.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-13

Великолепные впечатления. Спасибо, что такой праздник пришел в наш город. Спасибо всем коллективам трудовым, которые с такой задумкой, интересом сделали свои платформы и порадовали горожан.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-16

Я оказалась в сказке, в детство вернулась. С ребенком. Я не жалею, что пришла. Просто класс.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-19

– Как тебе?
– Круто.
– Что понравилось больше всего?
– Все.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-22

Я в восторге, столько эмоций. С детства не было такого.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-25

Кристина Протосовицкая:
Фестиваль только начался. Барановичи будут веселиться на протяжении всего дня. Это традиция старого Нового года быть вместе, быть со своими семьями и радоваться. Все платформы расположились на улице, так что люди могут подходить, фотографироваться, знакомиться ближе с образами предприятий и организаций и чувствовать себя одной большой семьей.

Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды-28

Улицы уже заполонили ароматы вкусной еды. Более километра ярмарочной торговли. Можно попробовать даже необычные деликатесы жареные каштаны. Все в лучших традициях новогодних ярмарок. В финале дня будет большой концерт, хедлайнером которого станет самая движовая группа Беларуси «Дрозды». А раскрасит небо над Барановичами яркий фейерверк и лазерное шоу. Поэтому все, кто находится в разных уголках Беларуси, еще имеют шанс присоединиться.

Праздник продолжится и завтра, 15 января. Желающие смогут принять участие в легкоатлетическом забеге.

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# Фестиваль # общество # Кристина Протосовицкая # Наталья Кочанова # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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