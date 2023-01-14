Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды
Новости Беларуси. В Барановичах проходит фестиваль «Берестейские сани». Парад-карнавал стилизованных автомобилей, город изо льда и ярмарочные ряды – всего не перечесть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша съемочная группа работает на празднике.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Прокатиться на берестейских санях сегодня здесь мечтает каждый, но придется встать в очередь из желающих. Первый регион знает не только как растопить снег (и отсутствие его вовсе не преграда, чтобы прокатиться на берестейских санях), но и как растопить сердца гостей первого зимнего феста в Беларуси.
«Берестейские сани» на старый Новый год впервые провели в Бресте. В этом году праздник принимают Барановичи. Город поездов и самых теплых встреч.
Приветственный адрес всем гостям направила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она отметила, что «Берестейские сани» – это дань традициям и достижениям современности первого региона.
Самая зрелищная часть фестиваля – это парад-карнавал. Каждая организация и предприятие представили движущиеся платформы. Паровоз как символ города, постановка «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого, конфетти, фейерверки и много зрелищных моментов. Мы записали мнение людей, что же они думают об этом грандиозном празднике.
Великолепные впечатления. Спасибо, что такой праздник пришел в наш город. Спасибо всем коллективам трудовым, которые с такой задумкой, интересом сделали свои платформы и порадовали горожан.
Я оказалась в сказке, в детство вернулась. С ребенком. Я не жалею, что пришла. Просто класс.
– Как тебе?
– Круто.
– Что понравилось больше всего?
– Все.
Я в восторге, столько эмоций. С детства не было такого.
Кристина Протосовицкая:
Фестиваль только начался. Барановичи будут веселиться на протяжении всего дня. Это традиция старого Нового года – быть вместе, быть со своими семьями и радоваться. Все платформы расположились на улице, так что люди могут подходить, фотографироваться, знакомиться ближе с образами предприятий и организаций и чувствовать себя одной большой семьей.
Улицы уже заполонили ароматы вкусной еды. Более километра ярмарочной торговли. Можно попробовать даже необычные деликатесы – жареные каштаны. Все в лучших традициях новогодних ярмарок. В финале дня будет большой концерт, хедлайнером которого станет самая движовая группа Беларуси «Дрозды». А раскрасит небо над Барановичами яркий фейерверк и лазерное шоу. Поэтому все, кто находится в разных уголках Беларуси, еще имеют шанс присоединиться.
Праздник продолжится и завтра, 15 января. Желающие смогут принять участие в легкоатлетическом забеге.
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