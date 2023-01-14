Как отмечают старый Новый год в Барановичах? Здесь карнавал, город изо льда и ярмарочные ряды

Новости Беларуси. В Барановичах проходит фестиваль «Берестейские сани». Парад-карнавал стилизованных автомобилей, город изо льда и ярмарочные ряды – всего не перечесть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа работает на празднике.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Прокатиться на берестейских санях сегодня здесь мечтает каждый, но придется встать в очередь из желающих. Первый регион знает не только как растопить снег (и отсутствие его вовсе не преграда, чтобы прокатиться на берестейских санях), но и как растопить сердца гостей первого зимнего феста в Беларуси.

«Берестейские сани» на старый Новый год впервые провели в Бресте. В этом году праздник принимают Барановичи. Город поездов и самых теплых встреч.

Приветственный адрес всем гостям направила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Она отметила, что «Берестейские сани» – это дань традициям и достижениям современности первого региона.

Самая зрелищная часть фестиваля – это парад-карнавал. Каждая организация и предприятие представили движущиеся платформы. Паровоз как символ города, постановка «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого, конфетти, фейерверки и много зрелищных моментов. Мы записали мнение людей, что же они думают об этом грандиозном празднике.

Великолепные впечатления. Спасибо, что такой праздник пришел в наш город. Спасибо всем коллективам трудовым, которые с такой задумкой, интересом сделали свои платформы и порадовали горожан.

Я оказалась в сказке, в детство вернулась. С ребенком. Я не жалею, что пришла. Просто класс.

– Как тебе?

– Круто.

– Что понравилось больше всего?

– Все.

Я в восторге, столько эмоций. С детства не было такого.

Кристина Протосовицкая:

Фестиваль только начался. Барановичи будут веселиться на протяжении всего дня. Это традиция старого Нового года – быть вместе, быть со своими семьями и радоваться. Все платформы расположились на улице, так что люди могут подходить, фотографироваться, знакомиться ближе с образами предприятий и организаций и чувствовать себя одной большой семьей.