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Лукашенко: белорусы всегда сами будут выстраивать свою политику и уклад жизни

14 января 2023 16:46
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Новости Беларуси. Белорусы всегда будут выстраивать свою политику и уклад жизни самостоятельно. Об этом сегодня, 14 января, заявил Александр Лукашенко на традиционном приеме от имени Президента по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: белорусы всегда сами будут выстраивать свою политику и уклад жизни-1

На праздничное мероприятие приглашены журналисты, артисты, спортсмены, представители силовых структур, сферы образования, здравоохранения, социальной защиты. Президент поздравил собравшихся с наступившим Новым годом и Рождеством. Поблагодарил за личные достижения, отметив, что от каждого зависит, какой будет наша страна. И никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Выбор белорусов – созидание.

Лукашенко: белорусы всегда сами будут выстраивать свою политику и уклад жизни-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы целенаправленно шли от Года народного единства к Году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго, и наоборот. Так же невозможен и образ будущего, доброго, светлого, без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 2023 год – Годом мира и созидания. И не только на своей земле.

Сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, «режима». А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме: мы к этому готовы. В какой форме это будет, какой путь они должны пройти обратно к себе домой – вам определять. Дорогие друзья, в вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января: этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям. Вы все большие молодцы, но я знаю, что ваш творческий потенциал еще далеко не исчерпан.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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