«Увидим результаты в реальных условиях». Комбайны «Гомсельмаш» будут работать в Африке

Новости Беларуси. Фурор на «Белагро» и ажиотаж на международном рынке. Новые модели «Гомсельмаша» обещают стать трендами уборочной-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока колосья наливаются зерном, все предприятия страны готовят технику. Президентом поставлена задача собрать порядка 10 миллионов тонн. Как раз от сельхозмашин во многом зависит объем урожая, который порой приходится собирать в сжатые сроки. Какие новые модели комбайнов в этом году выйдут на поля и над чем сейчас работают специалисты? Расскажет Анна Корольчук.

Это самый малогабаритный зерноуборочный комбайн в линейке «Гомсельмаша». Опытный образец собирают в цеху, чтобы отправить на испытания в Беларуси и Африке. Модель проектировали для мелкоконтурных полей с невысокой урожайностью. Еще две новинки предприятия успешно прошли все экзамены и выйдут в поля уже этим летом.

Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Это первый роторный комбайн на «Гомсельмаш». В этом году он пойдет покупателю, и мы увидим результаты в реальных условиях эксплуатации при уборке урожая 2022 года. Также в этом году идет сборка и будут поставлены потребителю первые образцы комбайна восьмого класса – это GH800 и GH810. Эта машина отличается гибридной схемой обмолота. Там установлен двигатель 450 лошадиных сил.

На выставке «Белагро» «Гомсельмаш» получил небывалый отклик – посетители готовы были выкупить даже выставочные образцы. Особый фурор произвела универсальная модель MS450. Образец с поворотной кабиной выполняет функции и трактора, и комбайна. Машина комплектуется любыми навесными орудиями, которые выпускаются в мире.

Юрий Пограничный, водитель-испытатель научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Многофункциональная машина. Можно зимой и летом на ней работать. Можно плуги таскать, можно сеялку таскать, можно культиватор. Можно на ней уборку производить. Можно карнаж заготавливать. Все, что в колхозе делается, все можно одной машиной сделать.

Помимо функционала разработчики не забывают и о комфорте. Для водителей в кабине оборудован климат-контроль, приемник, мягкое регулируемое кресло и руль.

Анна Корольчук, корреспондент:

Кроме разработки новых моделей, «Гомсельмаш» занимается импортозамещением. Из-за сложившийся ситуации европейские детали приходится заменять аналогами. Сейчас в полях проходят испытания два кормоуборочных комбайна МС8060. В одном установлен двигатель белорусско-китайского производства, в другом – российского.

На косовице техника работает в течение месяца – пока полет нормальный.

Сергей Цуранков, водитель-испытатель научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Проводим испытания в основном двигателя. Комбайны эти серийные, но здесь стоит опытный двигатель китайского производства мощностью 650 лошадиных сил. Вот мы сравниваем китайский двигатель. И в следующем хозяйстве «СлавМол» работает такой же комплекс, но с тутаевским двигателем. Точно такая же мощность. И вот хотим сравнить, какой двигатель стоит лучше.