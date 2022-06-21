«У администрации Байдена очень много секретов». Американский журналист рассказал, почему поддерживает спецоперацию

За 30 лет в Луганске украинской властью не было построено ни одного нового медицинского учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое возводится сейчас. Это и многое другое увидел своими глазами Григорий Азаренок. Когда-то в советское время – цветущий край Донбасса. А потом Помаранчева революція и Майдан Незалежности. И что мы теперь видим? Бетон и колючка – это сейчас самый привычный вид для жителей Донбасса.

Проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».

Григорий Азаренок:

Это бывший укрепрайон укронацистов. Кстати, когда-то это была шиномонтажка. Но мы видим, любимая западная байка – на Украине нацизма нет. Вот, можете посмотреть, какого нацизма на Украине нет: «смерть врагам» и свастика. Если западные либералы видят в этом что-то другое, то у них плохо с головой.

Григорий Азаренок:

What is your opinion about this pictures? [Какое у вас мнение об этих рисунках? – прим. ред.].

Джон Марк Дуган, журналист (США):

Многие сказали бы, что эти надписи оставили сами русские, чтобы украинцы выглядели плохо, но, судя по следам от выстрелов, эти надписи были сделаны до того, как пришли россияне. Это показывает то, какие есть украинцы и что они делают. Что я думаю о спецоперации? Я думаю, что она очень важна, чтобы предотвратить такой вот экстремизм. У нас в Америке это тоже есть. Григорий Азаренок:

Excuse me my English, what do you think America, Europe helped to Ukraine when they use this symbols? [Извините меня за мой английский, что вы думаете про то, что Америка, Европа помогают Украине, пока украинцы используют эти символы? – прим. ред.].

Джон Марк Дуган:

Для Америки важны только деньги. Они продают сюда оружие. Вторая причина – у администрации Байдена очень много секретов здесь. И они очень боятся, что все рано или поздно вскроется.