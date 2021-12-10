«Для меня танец открыл двери в жизнь». Девушка с ограниченными возможностями поделилась своей историей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Дарья, давайте к вашей истории. Как вы пришли к танцам на коляске?

Дарья Чаузова, танцор на коляске:

Здравствуйте! Я танцами на колясках занимаюсь с 2006 года. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Уже большой срок. Дарья Чаузова:

Я росла в детском доме. Приехали председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам Валерий Кириллович и моя первая тренер Анна Горчакова, набирать деток. Всех собрали детей и начали задавать вопрос, кто хочет заниматься танцами. А я такая была закомплексованная, стеснительная, какая-то закрытая, ну мышка. Меня кто-то толкнул сбоку, я руку подняла и вот до сих пор танцую.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Спасибо этому человеку, который толкнул в бок, наверное. Екатерина Забенько:

Вот я замечаю, что люди, которые занимаются танцами, особенно с раннего возраста, всегда называют имена своих руководителей и тех людей, которые к этому привели. Это очень важно, первый наставник? Дарья Чаузова:

Да, для меня первый наставник мой очень важен, потому что она мне дала все. Научила хореографии, как слушать музыку правильно, научила быть незакомплексованной. Так как на коляске, понятное дело, что девушке немножко сложнее, чем обычной девушке. И теперь я вообще незакомплексованный человек. Алена Родовская:

Даша, вот ты сказала, что была в детском доме. И вот так круто изменилась твоя судьба, ты начала заниматься танцами. Ведь это дает определенный стимул в жизни, чтобы поставить цель и достичь всего того, о чем ты мечтала в детстве?

Дарья Чаузова:

Да, я могу сказать, что для меня танец открыл двери в жизнь. Это, как я уже говорила, незакомплексованность, общение с людьми, это ездить по странам, по миру. Видеть, общаться, набираться опыта. Для меня это чудо, наверное. Екатерина Забенько:

Дверь в какой-то новый мир, наверное, новые открытия. Дарья Чаузова:

Да, другой вид спорта я бы, наверное, не потянула. Мне было бы неинтересно. А танцы – это мое. Алена Родовская:

Но ты сформировала совершенно другой образ жизни. Наверняка, это появились новые друзья, возможно, любовь случилась в твоей жизни. И вот все то, что происходило, как ты вот это оцениваешь? Дарья Чаузова:

Конечно, помимо танцев у меня была учеба, появилась семья. То есть я веду активный образ жизни, и помимо танцев у меня куча задач, которые я должна каждый день выполнять.

Алена Родовская:

А твой избранник, он тебя в танцах видел? Дарья Чаузова:

Да. Алена Родовская:

Что он рассказывал про первое впечатление, когда он увидел, как ты танцуешь? Дарья Чаузова:

Он гордился мной, это в первую очередь. Алена Родовская:

А ты чувствовала его взгляд, его присутствие, когда ты выходишь на сцену? Дарья Чаузова:

Он ездил со мной на соревнования, поддерживал меня. Потом уже мы ездили втроем, вместе с моей дочкой. И я, конечно, чувствую поддержку, у меня есть поддержка.