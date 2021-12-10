У каждого района свои. Какие спортивные праздники планируют провести в Минске?

Новости Беларуси. Республика Беларусь занимает достойное место в мировой спортивной семье. Всестороннее развитие физической культуры и спорта – один из приоритетов социальной политики государства. Сегодня поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о зимних видах спорта с начальником главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Максимом Воропаем. Юлия Алексеюк, ведущая:

В Беларуси уже наступила календарная зима. Какие в ближайшие три месяца будут спортивные праздники проводиться?

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Что касается спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, в календарных планах спортивных мероприятий каждого района запланированы зимние праздники, соревнования или спартакиады. Традиционно будут проходить районные соревнования среди детей и подростков, это подготовка к «Снежному снайперу». Потом будут городские соревнования, чтобы сформировать команду для участия в республиканских соревнованиях. Сейчас началась подготовка детей к «Золотой шайбе». В таком же формате будут проходить районные, городские и республиканские соревнования. Хороший праздник – Всемирный день снега. Основной акцент будет сделан на «Солнечную долину» в Октябрьском районе. Также для детей и подростков будут проходить соревнования в рамках защитника отечества и зимнее многоборье. Для жителей города на предприятиях запланированы зимние спартакиады. Уже традиционными стали соревнования: гонка руководителей среди руководителей коммунальных служб, лыжная эстафета среди администраций района. Самый грандиозный праздник – это Минская лыжня. Юлия Алексеюк:

Как детям привить любовь к спорту?

Максим Воропай:

Привить любовь к спорту детям через то, чтобы сам ребенок попробовал этот вид спорта. Если он станет на лыжи, с родителями погуляет, у него будут формироваться какие-то навыки, кому-то это понравится, он запишется в секцию. С лыжных гонок он может перейти в биатлон. Если он запишется в секцию биатлона, он может перейти в секцию лыжных гонок. На территории города в Центре олимпийского резерва зимних видов спорта есть направление сноуборд, горные лыжи. Если катание на коньках в выходной день с родителями, он может записаться на шорт-трек, девочки – на фигурное катание, кто-то может попробовать себя в хоккее. У нас есть школа на базе БФСО «Динамо», школа имени Салея по хоккею и «Юность». Юлия Алексеюк:

С какого возраста следует ставить детей на коньки, на лыжи? Максим Воропай:

Можно с 4-5 лет ставить детей на лыжи. Набор в детско-юношеские школы по лыжным гонкам начинается с 8-9 лет. В хоккей раньше. По фигурному катанию – 5-6 лет.

Юлия Алексеюк:

Спорт в Беларуси, в частности в Минске, очень активно развивается, есть много спортивных площадок. Какие перспективы из развития? Возможно, открытие новых? Максим Воропай:

Минск в данный момент укомплектован площадками для зимних видов спорта. В проектах пока ничего не рассматривается. Юлия Алексеюк:

Как вы оцениваете перспективы зимних видов спорта на международной арене для наших спортсменов? Максим Воропай:

Конечно, биатлон всем полюбился. Наша сборная успешно готовится к Олимпийским играм. Спортсмены национальной команды по лыжным гонкам участвуют в этапах Кубка мира, которые тоже готовятся к Олимпийским играм. У нас хорошие возможности и во фристайле, в фигурном катании, в конькобежном спорте.