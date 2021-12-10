«На всю жизнь без остатка». Женщина-журналист рассказала, как увлечение восточным танцем стало профессией

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская , ведущая ток-шоу: Я смотрю на наших прекрасных девушек, и понимаю, что практически путь у каждой – это какое-то веление судьбы, зов сердца. Потому что никто, наверное, только вы, Лиля, профессионально с детства занимались танцами, получили образование. Потому что вот я смотрю, что все наши героини пришли только потому, что так сложилась судьба, и не смогли отказать себе в этом прекрасном увлечении. Лиля, а вы как, тоже?

Лилия Мироненко, глава Комитета восточного танца Белорусской лиги танца:

Я пришла в танец, у меня совершенно другое образование. Я журналист по образованию.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Здравствуйте, коллега.

Лилия Мироненко:

Здравствуйте! А танцем я занимаюсь вот, скажем так, официально с 1994 года.

Екатерина Забенько:

Ну тоже это немало. В общем-то, знаете что, конечно, журналисты – люди творческие сами по себе, мы знаем. Но тем не менее не так просто совмещать профессию журналиста и вечерами проводить время на репетиции. Как у вас это было, и какое место сегодня занимают танцы в вашей жизни? Все-таки больше ваша профессиональная деятельность или вот это увлечение танцами?