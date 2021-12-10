«На всю жизнь без остатка». Женщина-журналист рассказала, как увлечение восточным танцем стало профессией

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я смотрю на наших прекрасных девушек, и понимаю, что практически путь у каждой – это какое-то веление судьбы, зов сердца. Потому что никто, наверное, только вы, Лиля, профессионально с детства занимались танцами, получили образование. Потому что вот я смотрю, что все наши героини пришли только потому, что так сложилась судьба, и не смогли отказать себе в этом прекрасном увлечении. Лиля, а вы как, тоже?
Лилия Мироненко, глава Комитета восточного танца Белорусской лиги танца:
Я пришла в танец, у меня совершенно другое образование. Я журналист по образованию.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Здравствуйте, коллега.
Лилия Мироненко:
Здравствуйте! А танцем я занимаюсь вот, скажем так, официально с 1994 года.
Екатерина Забенько:
Ну тоже это немало. В общем-то, знаете что, конечно, журналисты – люди творческие сами по себе, мы знаем. Но тем не менее не так просто совмещать профессию журналиста и вечерами проводить время на репетиции. Как у вас это было, и какое место сегодня занимают танцы в вашей жизни? Все-таки больше ваша профессиональная деятельность или вот это увлечение танцами?
Лилия Мироненко:
Безусловно, увлечение танцем. Это увлечение поглотило меня на всю жизнь без остатка. И я постигаю танец до сих пор, ведь совершенству нет предела. Восточный танец подразумевает развитие, потому что это один из самых древних танцев. Где чем больше ты осведомлен историческими моментами, больше понимаешь, разбираешься в музыке – это дает тебе больше возможностей быть сегодня в современном восточном танце.
«Для меня танец открыл двери в жизнь». Девушка с ограниченными возможностями поделилась своей историей – подробнее здесь.