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Новости по тегу #Танцы

Гомель пустился в пляс! Более тысячи человек собрал Международный фестиваль «Сожскі карагод»
11 сентября 2026 18:42

Гомель пустился в пляс! Более тысячи человек собрал Международный фестиваль «Сожскі карагод»

«Танец – это мой способ жить» – поговорили с худруком «Хорошек» Ириной Грушовой
16 июня 2026 12:59

«Танец – это мой способ жить» – поговорили с худруком «Хорошек» Ириной Грушовой

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска
04 июня 2026 07:03

Танцевальный сезон на свежем воздухе открывается 6 июня в Заводском районе Минска

Как точные науки связаны с танцами – объяснила художественный руководитель ансамбля «Чаборок»
01 мая 2026 15:59

Как точные науки связаны с танцами – объяснила художественный руководитель ансамбля «Чаборок»

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях
28 апреля 2026 08:45

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях

«Хорошки» снова на сцене Купаловского. Что готовит легендарный ансамбль
20 апреля 2026 14:13

«Хорошки» снова на сцене Купаловского. Что готовит легендарный ансамбль

Кандидат наук, посвятившая жизнь танцу – познакомились с профессором кафедры хореографии БГУКИ
07 марта 2026 13:21

Кандидат наук, посвятившая жизнь танцу – познакомились с профессором кафедры хореографии БГУКИ

«Время танцевать» – Минск готовится принять финал республиканского конкурса хореографического искусства
16 февраля 2026 08:21

«Время танцевать» – Минск готовится принять финал республиканского конкурса хореографического искусства

Полонез исполнили около 80 пар – как прошёл новогодний бал в Большом театре
21 января 2026 15:04

Полонез исполнили около 80 пар – как прошёл новогодний бал в Большом театре

В репертуаре «Чабарка» более 70 авторских постановок! Рассказываем историю образцового ансамбля танца
14 января 2026 14:02

В репертуаре «Чабарка» более 70 авторских постановок! Рассказываем историю образцового ансамбля танца

Полонез, вальс и контрданс! Какие танцы были в репертуаре белорусских балов – рассказала Наталья Карчевская
28 декабря 2025 18:39

Полонез, вальс и контрданс! Какие танцы были в репертуаре белорусских балов – рассказала Наталья Карчевская

Артисты сами задают тренды! Узнали, как Госансамблю танца удалось стать брендом Беларуси
02 декабря 2025 11:57

Артисты сами задают тренды! Узнали, как Госансамблю танца удалось стать брендом Беларуси