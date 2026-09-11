Новости по тегу #Танцы

Язык танца объединил в Гомеле более тысячи человек из 8 государств. География – от Беларуси и России до Индии и Пакистана.
Героиня рубрики «Белорусочки» – заслуженная артистка, художественный руководитель, женщина, которая сказала балету «нет», а миру танца «да». В 2024-м она возглавила коллектив, сменив легендарную Валентину Гаевую.
Рядом с танцевальной зоной будет работать площадка Красного Креста, где можно измерить давление, получить консультацию специалистов и отдохнуть за чашкой чая.
Танцами могут заниматься дети, которые хороши в математике. Потому что все время идет движение на счет. Фигуры меняются, счет меняется.
Масштабное событие собрало лучшие танцевальные коллективы со всей страны.
23 апреля легендарный ансамбль представит программу «Весна в Купаловском».
«Я увлекалась точными науками, математикой, шахматами увлекалась. Но все-таки любовь к танцу победила все остальные мои увлечения».
Уже 4 апреля на сцене концертного зала «Минск» соберутся лучшие танцевальные коллективы страны.
В программу бала включили вальс, польку, контрданс. Еще в этом сезоне организаторы подготовили новые танцы.
Столичный ансамбль «Чабарок» пополнил свою копилку наград специальной премией Президента. За этим стоят сотни репетиций, горящие глаза детей и мастерство педагогов, которые превращают каждый танец в историю.
В 2025 году лейтмотивом новогоднего балла во Дворце Независимости были балы в мировой литературе. В этом году белорусские произведения не вспоминали, зато сами танцы, которые танцевали, и в нашей литературе фигурировали.
Легендарная «Лявониха» в исполнении Госансамбля танца Беларуси является визитной карточкой народного хореографического искусства.
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