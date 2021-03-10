Самая быстрая и редкая птица планеты поселилась в Бресте. Заметили сразу три особи сокола сапсана

Птицу обнаружили ученые из Бреста во время зимовки. Сенсационность и в том, что в поле зрения попали сразу три особи.

Новости Беларуси. Самая быстрая и редкая птица планеты поселилась и зимует в Бресте. Краснокнижника – сокола сапсана – не видели в Беларуси более 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокол сапсан обожает высоту и уже давно облюбовал европейские столицы с их небоскребами. Для Беларуси это впервые. Сокол обитает на трубах завода и местного ТЭЦ.

Виктор Демянчик, заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Птица непростая. Почему? Потому что она, во-первых, стремится занять такие места, где бы никто не стал их беспокоить на дневках. А сапсан считается самой редкой хищной птицей нашей фауны. И почему так? Еще в 1930-1950 годы он не то чтобы часто, но он встречался в Беловежской пуще, даже до десятка гнезд его насчитывалось. В белорусском Поозерье он встречался и гнездился.

А потом обвал – не только у нас в стране, но и по всему миру. Сапсан практически стал вымирающим видом. Сначала разобрались в Америке. Оказалось, что главная причина – это химические вещества, которые человек активно стал использовать в интересах собственного хозяйства.