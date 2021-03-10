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Сыграл десятки ролей в кино, работал с известными режиссёрами. Владимиру Гостюхину исполнилось 75

10 марта 2021 08:11
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Новости Беларуси. «Урга. Территория любви», «Восхождение», «Был месяц май», «Сотников». Народному артисту Беларуси, лауреату многочисленных премий Владимиру Гостюхину 10 марта исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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За свою творческую жизнь он сыграл десятки ролей в кино. Работал со многими известными режиссерами. А с Беларусью, которая стала для актера второй родиной, познакомился во время съемок фильма Николая Лукьянова «Волки».  

Поздравление с 75-летием Владимиру Гостюхину направил Александр Лукашенко.  

Сыграл десятки ролей в кино, работал с известными режиссёрами. Владимиру Гостюхину исполнилось 75-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы один из самых популярных артистов Беларуси. Человек с твердой гражданской позицией, настоящий патриот. Пусть ваше замечательное творчество и впредь приносит поклонникам радость и хорошее настроение.  

Коллеги Гостюхина говорят о нем как о настоящем мастере сцены и экрана и считают его по-настоящему народным артистом.

# Юбилеи # Владимир Гостюхин # Александр Лукашенко

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