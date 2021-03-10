Сыграл десятки ролей в кино, работал с известными режиссёрами. Владимиру Гостюхину исполнилось 75

Новости Беларуси. «Урга. Территория любви», «Восхождение», «Был месяц май», «Сотников». Народному артисту Беларуси, лауреату многочисленных премий Владимиру Гостюхину 10 марта исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За что актёра грозили повесить в 90-е и почему он начал работать с Азарёнком? Интервью с Владимиром Гостюхиным

За свою творческую жизнь он сыграл десятки ролей в кино. Работал со многими известными режиссерами. А с Беларусью, которая стала для актера второй родиной, познакомился во время съемок фильма Николая Лукьянова «Волки».