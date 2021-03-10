Сдать бутылку и получить деньги. Перспективна ли в Беларуси депозитно-залоговая система обращения тары?
Новости Беларуси. Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары?
Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.
Илона Волынец, СТВ:
Существует депозитно-залоговая система обращения тары. Все мы помним старые советские времена, когда можно было сдать бутылку и получить денежку. Особенно это было интересно детям. Сейчас тоже хотелось бы иметь что-то похожее. Тем не менее этого нет. Насколько я знаю, пара столичных гипермаркетов могут похвастаться такой системой, и это пока, к сожалению, не внедряется массово во всем большом городе. Видите ли вы в этом перспективу?
Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ “Экология”»:
Эта система очень важна для нашей страны и для экономики в целом. Это повысило бы культуру населения и увеличило бы процент раздельного сбора отходов, к которому мы стремимся.
Илона Волынец:
Но в чем проблема? Для города дорого внедрять такую систему?
Екатерина Ботян:
Нет, это достаточно простая система. Здесь больше вопрос в том, как ее правильно организовать. Вопрос организации стоит на сегодняшний день в первую очередь. Некоторые торговые сети охотно идут на это и готовы сотрудничать в этом направлении, с некоторыми торговыми сетями достаточно сложно идти на уступки.
Илона Волынец:
В двух словах расскажите, в чем суть.
Екатерина Ботян:
Депозитно-залоговая система обращения с тарой, которая реализуется в настоящее время, реализуется посредством так называемых тароматов. Это такие, грубо говоря, «банкоматы», куда ты можешь положить отход и взамен получить чек, который можешь отоварить в этом магазине. Вопрос в том, как размещать эти тароматы, кто готов их размещать. К ним тоже достаточно много вопросов, и на сегодняшний день наша законодательная часть пытается нивелировать этот процесс. Мы пытаемся внедрить это таким образом, чтобы это было привлекательным не только для населения, но и для тех торговых сетей, которые будут у себя это размещать. Ведь вопрос рекламы и популяризации у населения – это не всегда тот вопрос, который, к сожалению, в первую очередь волнует предприятия, которые реализуют продукцию. В первую очередь это коммерческие организации, которые хотят видеть какую-то выгоду.
Как справиться с большим объёмом отходов? На этом предприятии из них делают топливо (читать далее).