Сдать бутылку и получить деньги. Перспективна ли в Беларуси депозитно-залоговая система обращения тары?

Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии « Большого города » эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.

Новости Беларуси. Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары?

Илона Волынец, СТВ:

Существует депозитно-залоговая система обращения тары. Все мы помним старые советские времена, когда можно было сдать бутылку и получить денежку. Особенно это было интересно детям. Сейчас тоже хотелось бы иметь что-то похожее. Тем не менее этого нет. Насколько я знаю, пара столичных гипермаркетов могут похвастаться такой системой, и это пока, к сожалению, не внедряется массово во всем большом городе. Видите ли вы в этом перспективу?

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ “Экология”»:

Эта система очень важна для нашей страны и для экономики в целом. Это повысило бы культуру населения и увеличило бы процент раздельного сбора отходов, к которому мы стремимся.

Илона Волынец:

Но в чем проблема? Для города дорого внедрять такую систему?