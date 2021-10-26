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«Я люблю вкусно поесть, ем всё, что хочу». Юморист Александр Морозов о похудении и пластической операции

26 октября 2021 08:55
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Отличное лекарство от головной боли – смех. Он не только тонизирует сосуды, но и способствует выработке гормонов удовольствия (эндорфинов), которые обладают обезболивающим эффектом. Поговорим с человеком, который за считанные секунды может рассмешить любого. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Морозов, актер, юморист.

Как вы чувствуете себя после того, как легли под нож пластического хирурга?

«Я люблю вкусно поесть, ем всё, что хочу». Юморист Александр Морозов о похудении и пластической операции-1

Зачем юморист сделал пластическую операцию?

Александр Морозов, актер, юморист:
Со мной все отлично, это же видно по мне. Под нож хирурга – звучит очень страшно. Давайте перефразирую: в волшебные руки хирурга отдался, он из меня сделал то, что вы видите.

Почему решили пойти на такой кардинальный шаг? Сколько килограммов вы сбросили?

Александр Морозов:
Постараюсь быть искренним, сказать, что не ради красоты, хотя доля лукавства в этом есть. В первую очередь из-за профессии, потому что мой телевизионный режиссер сказал, что ему стало трудно брать мои крупные планы в связи с тем, что я похудел на 70 килограммов. Это, как вы понимаете, обвисшая кожа. Когда крупный план, это не очень красиво смотрится. Поэтому ради профессии я пошел на это. И ради девчонок.

Не жалеете, что кардинально изменили внешность? Ведь многие зрители полюбили ваш прежний образ забавной пчелки, а сейчас вы уже брутальный мачо.

«Я люблю вкусно поесть, ем всё, что хочу». Юморист Александр Морозов о похудении и пластической операции-4

Александр Морозов:
Я не понимаю, когда мне говорят, что я кардинально изменил свою внешность. Я не кардинально изменился. Меня мама узнает до сих пор, считает меня своим сыном. Знакомые, близкие люди меня узнают, значит не кардинально. Кардинально сменился мой сценический образ, это действительно так. Из какого-то большого, широкого клоуна я стал, как вы говорите, мачо. Да, есть небольшая в этом проблема. Но это также открывает новые горизонты актерские. Мне нравится изменяться.

Как вы сейчас себя поддерживаете в форме?

Александр Морозов:
Не могу сказать, что я как-то себя поддерживаю. В связи с тем, что я сделал гастрошунтирование, это такая операция хитрая на желудок, это не резекция, ничего не отрезали. Естественно, я стал меньше есть. Спортом я как не занимался, так и не занимаюсь, потому что я очень ленивый человек. Я люблю вкусно поесть, я ем все, что хочу, ни в чем себе не отказываю. Но очень сильно изменились объемы пищи, приоритеты тоже. Раньше я жить не мог без сладкого, без калорийного. А сейчас я спокойно обхожусь, мне даже не хочется. Так что никаких режимов. Я гедонист, мне нравится получать максимальное удовольствие от жизни.

Александр Морозов о роли «Кривого зеркала» в творческой карьере

Во многом вы полюбились зрителям благодаря проекту «Кривое зеркало». Вспоминаете его? Как этот проект повлиял на вашу жизнь?

«Я люблю вкусно поесть, ем всё, что хочу». Юморист Александр Морозов о похудении и пластической операции-7

Александр Морозов:
«Кривое зеркало» в моей творческой жизни занимает, наверное, основное место. Потому что благодаря «Кривому зеркалу» я стал известным артистом. Многие артисты из «Кривого зеркала» мои друзья, с которыми мы общаемся до сих пор, поэтому «Кривое зеркало» в моей жизни присутствует всегда. Люди, кстати, до сих пор с удовольствием смотрят в записи на каких-то платформах.

Есть информация, что вы любимый артист Евгения Петросяна, так ли это?

Александр Морозов:
Я никогда в жизни такого не говорил, что я любимый артист Евгения Вагановича. Кто это, откуда это пошло, я не знаю, честное слово. Во-первых, это не скоромно, во-вторых, это не правда. Но я буду стремиться.

В каком амплуа вы видите себя сегодня: юморист или драматический актер?

«Я люблю вкусно поесть, ем всё, что хочу». Юморист Александр Морозов о похудении и пластической операции-10

Александр Морозов:
Давайте начнем с того, что по образованию я все-таки драматический артист, также я служу в драматическом театре. Но это дилемма, которая мучает меня всю мою творческую жизнь. Кстати, в этом году 30-летний юбилей у меня профессиональной деятельности на сцене. Я всегда мечусь между двумя этими прелестями. Когда я долго нахожусь на эстраде, мне очень хочется на драматическую сцену. Когда я начинаю зашиваться в драме, мне очень хочется на эстраду. Я не могу понять, что я люблю больше. Мне нравится и там, и там.

Юморист о планах в творчестве и гастролях во время пандемии

Над какими проектами вы именно сейчас работаете?

Александр Морозов:
У меня есть мечта поставить детский спектакль. В связи с коронавирусом и остальными сложностями для массовых мероприятий, с гастролями сложно все, но я надеюсь, мне очень хочется сделать что-то для детей.

Знаем, что скоро вы приедете в Беларусь. Где и когда можно будет вас увидеть в Минске?

«Я люблю вкусно поесть, ем всё, что хочу». Юморист Александр Морозов о похудении и пластической операции-13

Александр Морозов:
Да, скоро мы приезжаем в Беларусь со спектаклем «Убей меня, любимая». В главной роли Сергей Глушко, он же Тарзан. Мы обязательно будем в Минске, но это же будет не просто поездка в столицу Беларуси, это еще место, где живут родители Сережи Глушко. Он мне по секрету сказал, что после спектакля мы поедем в гости к его маме и папе. Так что я всех зрителей приглашаю на наш спектакль. Я думаю, что Сергей будет в таком творческом порыве, потому что он приехал на родину. Ему захочется блеснуть гранями всего своего таланта. А я буду стараться, девчонки у нас там очень классные. Следите за афишей, там все точно будет написано, когда и что.

# Юмор # общество # Александр Морозов # Александра Каштанова # Александр Меженный # Сергей Глушко # Фотофакт

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