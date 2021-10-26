«Я люблю вкусно поесть, ем всё, что хочу». Юморист Александр Морозов о похудении и пластической операции

Отличное лекарство от головной боли – смех. Он не только тонизирует сосуды, но и способствует выработке гормонов удовольствия (эндорфинов), которые обладают обезболивающим эффектом. Поговорим с человеком, который за считанные секунды может рассмешить любого. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Морозов, актер, юморист. Как вы чувствуете себя после того, как легли под нож пластического хирурга?

Зачем юморист сделал пластическую операцию? Александр Морозов, актер, юморист:

Со мной все отлично, это же видно по мне. Под нож хирурга – звучит очень страшно. Давайте перефразирую: в волшебные руки хирурга отдался, он из меня сделал то, что вы видите. Почему решили пойти на такой кардинальный шаг? Сколько килограммов вы сбросили? Александр Морозов:

Постараюсь быть искренним, сказать, что не ради красоты, хотя доля лукавства в этом есть. В первую очередь из-за профессии, потому что мой телевизионный режиссер сказал, что ему стало трудно брать мои крупные планы в связи с тем, что я похудел на 70 килограммов. Это, как вы понимаете, обвисшая кожа. Когда крупный план, это не очень красиво смотрится. Поэтому ради профессии я пошел на это. И ради девчонок. Не жалеете, что кардинально изменили внешность? Ведь многие зрители полюбили ваш прежний образ забавной пчелки, а сейчас вы уже брутальный мачо.

Александр Морозов:

Я не понимаю, когда мне говорят, что я кардинально изменил свою внешность. Я не кардинально изменился. Меня мама узнает до сих пор, считает меня своим сыном. Знакомые, близкие люди меня узнают, значит не кардинально. Кардинально сменился мой сценический образ, это действительно так. Из какого-то большого, широкого клоуна я стал, как вы говорите, мачо. Да, есть небольшая в этом проблема. Но это также открывает новые горизонты актерские. Мне нравится изменяться. Как вы сейчас себя поддерживаете в форме? Александр Морозов:

Не могу сказать, что я как-то себя поддерживаю. В связи с тем, что я сделал гастрошунтирование, это такая операция хитрая на желудок, это не резекция, ничего не отрезали. Естественно, я стал меньше есть. Спортом я как не занимался, так и не занимаюсь, потому что я очень ленивый человек. Я люблю вкусно поесть, я ем все, что хочу, ни в чем себе не отказываю. Но очень сильно изменились объемы пищи, приоритеты тоже. Раньше я жить не мог без сладкого, без калорийного. А сейчас я спокойно обхожусь, мне даже не хочется. Так что никаких режимов. Я гедонист, мне нравится получать максимальное удовольствие от жизни. Александр Морозов о роли «Кривого зеркала» в творческой карьере Во многом вы полюбились зрителям благодаря проекту «Кривое зеркало». Вспоминаете его? Как этот проект повлиял на вашу жизнь?

Александр Морозов:

«Кривое зеркало» в моей творческой жизни занимает, наверное, основное место. Потому что благодаря «Кривому зеркалу» я стал известным артистом. Многие артисты из «Кривого зеркала» мои друзья, с которыми мы общаемся до сих пор, поэтому «Кривое зеркало» в моей жизни присутствует всегда. Люди, кстати, до сих пор с удовольствием смотрят в записи на каких-то платформах. Есть информация, что вы любимый артист Евгения Петросяна, так ли это? Александр Морозов:

Я никогда в жизни такого не говорил, что я любимый артист Евгения Вагановича. Кто это, откуда это пошло, я не знаю, честное слово. Во-первых, это не скоромно, во-вторых, это не правда. Но я буду стремиться. В каком амплуа вы видите себя сегодня: юморист или драматический актер?

Александр Морозов:

Давайте начнем с того, что по образованию я все-таки драматический артист, также я служу в драматическом театре. Но это дилемма, которая мучает меня всю мою творческую жизнь. Кстати, в этом году 30-летний юбилей у меня профессиональной деятельности на сцене. Я всегда мечусь между двумя этими прелестями. Когда я долго нахожусь на эстраде, мне очень хочется на драматическую сцену. Когда я начинаю зашиваться в драме, мне очень хочется на эстраду. Я не могу понять, что я люблю больше. Мне нравится и там, и там. Юморист о планах в творчестве и гастролях во время пандемии Над какими проектами вы именно сейчас работаете? Александр Морозов:

У меня есть мечта поставить детский спектакль. В связи с коронавирусом и остальными сложностями для массовых мероприятий, с гастролями сложно все, но я надеюсь, мне очень хочется сделать что-то для детей. Знаем, что скоро вы приедете в Беларусь. Где и когда можно будет вас увидеть в Минске?