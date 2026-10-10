Новости по тегу #Юмор

Шутки о Беларуси от белорусов! Новый выпуск первого юмористического шоу в стране!
Шутки о Беларуси от белорусов! Новый выпуск первого юмористического шоу в стране!
За проектом – команда «Доктор Хаус». Те самые ребята, которые когда-то покоряли зрителей на сцене КВН. Свой фирменный юмор команда перенесла на телеэкран и теперь будет смешить уже всю белорусскую аудиторию.
Не пропустите! 3 октября в 20:45.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов.
«Шутим, как говорят люди».
Надо уважать и понимать немножко людей, что шутки должны быть шутками, а не больными шутками.
Есть импровизационные шоу, где юмор рождается здесь и сейчас, когда ты взаимодействуешь с залом, общаешься.
Шутка одна, но подача, эмоции, харизма – все работает целиком.
«Нашему творческому союзу уже почти 20 лет, в институте познакомились».
Театр пантомимы, то, что там происходит, и то, что ты сам себе в голове додумываешь – это высший уровень пилотажа.
На самом деле, чувство юмора как ирония, насмешки и сарказм больше свойственно людям, у которых внутри есть невыраженная эмоция гнева, злости и агрессии.
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