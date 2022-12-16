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«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза?

16 декабря 2022 18:02
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Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
Почему нам так важно обманывать?  

«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза?-1

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:  
Здесь вопрос не в обмане, а самооценке. Есть как бы три категории – заниженная самооценка, завышенная самооценка и самодостаточная личность. Человек с заниженной самооценкой может пытаться это компенсировать через какие-то внешние факторы – телефоны, покупки дорогие. Бедно, но дорогая сумочка. Люди с завышенной самооценкой могут, например, так же себе что-то позволять, но быть в этом в комфорте. Очень все по-разному, на самом деле.  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Мне интересно, не идет ли это от неуверенности в себе? Может быть, человек таким образом просто пытается повысить свою самооценку, понять, что он классный, крутой? То есть, возможно, корень всего, этой показухи в том, что человек не очень уверен в себе? Таким образом он в своих глазах становится лучше?  

«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза?-4

Нелли Куприянович:  
Здесь из двух позиций может идти – из заниженной и из завышенной самооценки. Из заниженной самооценки – я что-то покажу, меня погладят. Я буду здесь тихонечко сидеть довольный и стараться нигде не мелькать, чтобы меня не разоблачили. Есть из завышенной самооценки, когда реально человек из себя ничего не представляет, но он, например, говорит: «Я крут, молодец». Это рассказывает про то, как он крут, какой молодец. Он ездит на бизнес-такси. Ездит куда-то. По какой-нибудь акции купил билеты, в Дубай слетал и фотки сделал. Взял напрокат дорогой костюм и автомобиль – сделал себе фотографии. Как бы у этих людей нет адеквата в самооценке. Это просто люди живут в иллюзии и нереальности. Решения здесь бывает два. Бывает так, что этому человеку начинают верить, и он на этом начинает зарабатывать. Как аферисты. Аферисты как пускают мастерски пыль в глаза. Бывает, наоборот, разоблачение и крах.  

Ольга Шерснева:  
Я знаю, что девушки, чаще всего это в Москве бывает, даже заказывают огромные букеты роз напрокат, чтобы сделать фото.  

«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза?-7

Карина Вей, любит комфорт:  
Фоткаются в чужих машинах – это сейчас нормальная практика.  

«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза?-10

Светлана Чернушевич, диетолог:  
Можно взять напрокат коробку от Chanel. Там ничего не будет, тоже просто коробочка сделать фото.  

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# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Нелли Куприянович # Юлия Самусенко # Карина Вей # Светлана Чернушевич # Фотофакт

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