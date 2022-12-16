Жить роскошно и богато. Какой социальной группе больше свойственны понты?

Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Хотела бы заметить такую тенденцию, что сейчас понты, как говорится, стали свойственны более среднему классу. То есть более обеспеченные люди предпочитают достаточно скромную одежду, скромные автомобили, телефоны. Нелли, тенденция правда сейчас такая или нет?