Жить роскошно и богато. Какой социальной группе больше свойственны понты?

Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Хотела бы заметить такую тенденцию, что сейчас понты, как говорится, стали свойственны более среднему классу. То есть более обеспеченные люди предпочитают достаточно скромную одежду, скромные автомобили, телефоны. Нелли, тенденция правда сейчас такая или нет?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Нет такой тенденции сейчас. Богатые люди, у которых есть возможность жить дорого, богато, роскошно, в принципе, так это и делают. Если только нет каких-то специальных причин на то, чтобы показывать жизнь скромнее. Средний класс – есть такое, что больше пытаются пустить пыль в глаза и заниматься понтами, потому что сейчас все располагает к этому. Социальные сети помогают нам делать красивую картинку и легко обманывать. Возможность брать в кредиты дорогие вещи тоже позволяет обманывать себя и окружающих.
«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза – подробнее здесь.
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