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Завтраков больше не будет? Министерство образования решило пересмотреть школьное меню

16 декабря 2022 18:01
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Учесть вкусовые предпочтения каждого ребенка. Министерство образования запускает проект по совершенствованию системы школьного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завтраков больше не будет? Министерство образования решило пересмотреть школьное меню-1

Для участия определена 21 школа: по три в каждой области и три в Минске. Суть новых подходов в том, что первый прием пищи школьники будут получать позже (примерно через три с половиной часа после начала занятий), и это будет обед. Поскольку дети приходят в школу позавтракав, приготовленные блюда часто остаются невостребованными.

Завтраков больше не будет? Министерство образования решило пересмотреть школьное меню-4

Сергей Рудый, заместитель министра образования Беларуси:
Надеемся на то, что каждый ребенок, каждый родитель и каждый директор школы, администратор в школе в этом пилотном проекте выскажут свое мнение по каждому новому блюду, приготовленному. Мы его зафиксируем и будем видеть и понимать: надо это делать или нет. Результатом пилотного проекта мы видим масштабирование предлагаемых изменений на всю систему образования в школе.

Завтраков больше не будет? Министерство образования решило пересмотреть школьное меню-7

Результаты проекта будут определены по итогам анкетирования родителей и учащихся. Проект стартует уже в следующий понедельник, 19 декабря, и завершится в апреле 2023 года.

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# Школы в Беларуси # общество # Сергей Рудый # Фотофакт

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