Завтраков больше не будет? Министерство образования решило пересмотреть школьное меню

Учесть вкусовые предпочтения каждого ребенка. Министерство образования запускает проект по совершенствованию системы школьного питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия определена 21 школа: по три в каждой области и три в Минске. Суть новых подходов в том, что первый прием пищи школьники будут получать позже (примерно через три с половиной часа после начала занятий), и это будет обед. Поскольку дети приходят в школу позавтракав, приготовленные блюда часто остаются невостребованными.

Сергей Рудый, заместитель министра образования Беларуси:

Надеемся на то, что каждый ребенок, каждый родитель и каждый директор школы, администратор в школе в этом пилотном проекте выскажут свое мнение по каждому новому блюду, приготовленному. Мы его зафиксируем и будем видеть и понимать: надо это делать или нет. Результатом пилотного проекта мы видим масштабирование предлагаемых изменений на всю систему образования в школе.