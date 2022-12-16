Алексей Талай о работающих инвалидах: для них это свет, мотивация быть нужными

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:

Необходимо присмотреться к руководству, подумать, достаточно ли они компетентны, могут ли они сегодня в этих условиях приспосабливаться, искать рынки сбыта и быть конкурентноспособными. Необходимо просто посмотреть. Может, где-то на своих местах уже засиделся, не желает меняться и учиться жить в новых условиях? Но то, что эти структуры, предприятия необходимо сохранять и поощрять, это безусловно. Это жизненно необходимо тем людям, которые живут в регионах. Для них это свет, мотивация каждый день вставать, идти работать и быть нужными обществу и семье.