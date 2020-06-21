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«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся

21 июня 2020 17:20
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Новости Беларуси. Теперь путешествие из Светлогорска в Минск – это всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди первых пассажиров новенького «Штадлера» сегодня был и глава государства (подробнее здесь).

«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся-1

«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся-3

Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади. Президент подчеркнул: для него железная дорога и люди, которые на ней трудятся, особенно дороги.   

Александр Лукашенко пообщался с жителями на обновлённой привокзальной площади в Светлогорске

«Я когда вас вижу – родное». Президент рассказал, что для него значат железная дорога и люди, которые на ней трудятся-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я когда вас вижу – родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им, видите ли, было денег), и тогда 60, по-моему, человек, машинистов… Володько профсоюзы возглавлял. Позвал я его, говорю: «Мне надо 60 машинистов». – «Зачем?» Я говорю: «В метро». – «Да вы что, мы же не умеем в метро». Я говорю: «Научитесь». – «Да мы не сможем, там три минуты интервал». Я говорю: «На четыре согласен».  

Весь Минск наверху, жара несусветная, и вот тогда вы меня спасли. Я вам очень благодарен.  

# Белорусская железная дорога # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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