Александр Лукашенко пообщался с жителями на обновлённой привокзальной площади в Светлогорске

Новости Беларуси. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Беларуси заявил во время церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни в Светлогорском районе. Здесь в 1944-м нацисты расстреляли и сожгли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня уже не возродилась. Президент на открытии мемориального комплекса «Ола»: наша молодежь умеет делать святые и священные дела

И еще одно открытие с участием Президента в завершении рабочего визита. Столица сегодня, 21 июня, стала ближе для жителей Светлогорска минимум на час.

Электрифицированный участок железной дороги позволил запустить из райцентра прямой электропоезд до Минска. Всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом. Среди первых пассажиров новенького «Штадлера» оказался и глава государства. Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади.