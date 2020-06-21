Вечером были танцы, засыпали счастливые. Как были уничтожены Борки и ещё шесть посёлков вокруг

Новости Беларуси. Живописное место. Красивое. Когда-то здесь кипела жизнь. Небольшая деревенька. 22 двора. Она исчезла в одночасье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент:

15 июня 1942 года. Такой же теплый летний день. В соседнем селе были танцы. Молодежь расходилась под утро. Засыпали счастливые, утром собирались на работу. Только вот проснулась деревня не от птичьих голосов, а от фашистских криков.

На рассвете фашисты вынесли селу смертный приговор. В исполнение привели огнем. Детей, мужчин, женщин вывели из домов и в последний раз провели по родной улице, потом загнали в амбар и сожгли.

Посчитать каждого убитого в тот день невозможно. Кого-то сожгли, кого-то застрелили, когда пытался сбежать. Малышей просто поднимали на штыки – экономили патроны.

Историки знают точно: за полдня фашисты уничтожили больше 2000 мирных жителей этого села и шести поселков в радиусе километра. Их названий больше нет на картах, только на мемориальном кладбище. Сил подняться из пепла хватило только у Борок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать – бросать в колодцы живыми. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично.

Это звучит дико и страшно, но мы не можем себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. Не можем, потому что забытые эмоции – это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали. Давайте почтим погибших здесь людей минутой молчания.

Это самая кровавая карательная акция за время Великой Отечественной войны. Уцелели всего 23 человека. Марии Шпаковской было всего 12, когда страх вынудил бежать в лес. Не нашли.

Мария Шпаковская, жительница деревни Борки:

Все погорели. Пролетарский, дедовщина вся моя. За истопкой, где я живу теперь, сгорела дедова сестра и четыре дитенка.

Бояться и нести коллективную ответственность – так немцы пытались буквально дрессировать советских народ. Убитый или раненый солдат – сразу месть и уничтожение всех жителей населенного пункта. Эта история и про Борки.