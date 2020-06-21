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Они знают в лицо каждого своего пациента. Истории сельских врачей, которые лечат людей десятки лет

21 июня 2020 17:02
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Новости Беларуси. Их призвание – спасать человеческие жизни и заботиться о здоровье каждого человека. Сегодня, 21 июня, праздник у белорусских медиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это огромная армия врачей, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, сотрудников скорой помощи, ученых-исследователей – всех, кто имеет отношение к этой профессии.

С праздником работников здравоохранения поздравил Президент.

Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси

2020 год для белорусских медиков особенный. Многим пришлось работать в буквальном смысле на передовой, нащупывая собственную стратегию борьбы с мировым вызовом.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

И этот тест-драйв они прошли достойно, за что все мы еще раз говорим спасибо.

Они знают в лицо каждого своего пациента. Истории сельских врачей, которые лечат людей десятки лет-1

Они знают в лицо каждого своего пациента. Истории сельских врачей, которые лечат людей десятки лет-3

Отечественная медицина сегодня – доктора высочайшей квалификации, способные проводить самые сложные операции по пересадке органов. Мы не раз рассказывали об уникальных операциях на сердце у детей – такие вмешательства даже в мировом масштабе редкость.

Но герои нашего праздничного репортажа – сельские медики, которые каждого своего пациента знают в лицо. Репортаж Григория Азаренка.

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# Врачи Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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