Они знают в лицо каждого своего пациента. Истории сельских врачей, которые лечат людей десятки лет

Новости Беларуси. Их призвание – спасать человеческие жизни и заботиться о здоровье каждого человека. Сегодня, 21 июня, праздник у белорусских медиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это огромная армия врачей, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, сотрудников скорой помощи, ученых-исследователей – всех, кто имеет отношение к этой профессии.

С праздником работников здравоохранения поздравил Президент.

Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси

2020 год для белорусских медиков особенный. Многим пришлось работать в буквальном смысле на передовой, нащупывая собственную стратегию борьбы с мировым вызовом.

«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником

И этот тест-драйв они прошли достойно, за что все мы еще раз говорим спасибо.