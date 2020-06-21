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«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

21 июня 2020 16:17
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Новости Беларуси. Деревня Пережир, улица Гуриновича. Местная амбулатория недавно после ремонта. Хозяйка здесь Людмила Нестерук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-1

На приеме многолюдно. Здесь обслуживается 19 населенных пунктов, больше 1 500 человек. Доктор справляется, и не удивительно – почти 40 лет стажа!

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«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-4

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-6

Людмила Нестерук, заведующая Пережирской амбулаторией:
У меня в семье все были педагоги. И как-то в семейном кругу шел разговор о том, что не всем же учить людей, надо их и лечить. И мы с братом выбрали эту дорогу. Он тоже врач.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-9

Наверное, для всех жителей сельсовета Людмила – семейный доктор. Истории удивительные. Те, кто рождался на ее глазах и при ее помощи, уже ведут к ней на прием своих детей.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-12

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-14

Людмила Нестерук:
К нам детки поступают в возрасте 5-7 дней под наблюдение – и до окончания жизненного пути. Бабушки, дедушки… В этом промежутке дети, подростки и плюс все категории пациентов: инвалиды, участники войны.

У кого ни спроси о докторе – ответ один…

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-17

Надежда Дубовик:
Она замечательный врач, внимательный. Она практически никогда не ошибается. Мы стараемся всегда обращаться только к ней, потому что это безошибочно.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-20

Людмила Нестерук:
Профессия врача – очень ответственная профессия, потому что нет ничего сложнее, чем человеческий организм. И помочь человеку на его жизненном пути быть здоровым, полноценно осуществлять свою трудовую деятельность, учебу и быть счастливым в жизни – это наша задача, потому что счастливым может быть в жизни только здоровый человек.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-23

Спасибо вам за вашу доброту,
За теплоту, терпенье и заботу.
За время то, что дарите вы нам,
Любя душой свою работу.

«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни-26

Григорий Азаренок, корреспондент:
Эти стихи написала выздоровевшая пациентка, которую буквально спасли местные врачи. И вот так пришла и приклеила на скотч к входной двери. Наверное, проявление такой искренней и непосредственной благодарности можно встретить только на селе.

# Врачи Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Людмила Нестерук # Надежда Дубовик # Фотофакт

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