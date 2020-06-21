«Счастливым может быть только здоровый человек». Как врач амбулатории становится семейным врачом для всей деревни

Новости Беларуси. Деревня Пережир, улица Гуриновича. Местная амбулатория недавно после ремонта. Хозяйка здесь Людмила Нестерук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Деревня Пережир, улица Гуриновича. Местная амбулатория недавно после ремонта. Хозяйка здесь Людмила Нестерук, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На приеме многолюдно. Здесь обслуживается 19 населенных пунктов, больше 1 500 человек. Доктор справляется, и не удивительно – почти 40 лет стажа!
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Людмила Нестерук, заведующая Пережирской амбулаторией:
У меня в семье все были педагоги. И как-то в семейном кругу шел разговор о том, что не всем же учить людей, надо их и лечить. И мы с братом выбрали эту дорогу. Он тоже врач.
Наверное, для всех жителей сельсовета Людмила – семейный доктор. Истории удивительные. Те, кто рождался на ее глазах и при ее помощи, уже ведут к ней на прием своих детей.
Людмила Нестерук:
К нам детки поступают в возрасте 5-7 дней под наблюдение – и до окончания жизненного пути. Бабушки, дедушки… В этом промежутке дети, подростки и плюс все категории пациентов: инвалиды, участники войны.
У кого ни спроси о докторе – ответ один…
Надежда Дубовик:
Она замечательный врач, внимательный. Она практически никогда не ошибается. Мы стараемся всегда обращаться только к ней, потому что это безошибочно.
Людмила Нестерук:
Профессия врача – очень ответственная профессия, потому что нет ничего сложнее, чем человеческий организм. И помочь человеку на его жизненном пути быть здоровым, полноценно осуществлять свою трудовую деятельность, учебу и быть счастливым в жизни – это наша задача, потому что счастливым может быть в жизни только здоровый человек.
Спасибо вам за вашу доброту,
За теплоту, терпенье и заботу.
За время то, что дарите вы нам,
Любя душой свою работу.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Эти стихи написала выздоровевшая пациентка, которую буквально спасли местные врачи. И вот так пришла и приклеила на скотч к входной двери. Наверное, проявление такой искренней и непосредственной благодарности можно встретить только на селе.