Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск
Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 21 июня рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства принял участие в в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны.
Президент на открытии мемориального комплекса «Ола»: наша молодежь умеет делать святые и священные дела
В завершении рабочего визита с участием Президента прошло открытие. Столица сегодня стала ближе для жителей Светлогорска минимум на час.
Электрифицированный участок железной дороги позволил запустить из райцентра прямой электропоезд до Минска. Всего четыре остановки и чуть более 2,5 часа в пути с европейским комфортом и сервисом.
Среди первых пассажиров новенького «Штадлера» оказался и глава государства. Перед отправлением поезда Александр Лукашенко пообщался с местными жителями на обновленной привокзальной площади.
Отдельно Президент поблагодарил за работу железнодорожников.