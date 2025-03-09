Интервью Александра Лукашенко блогеру Марио Науфалу по-прежнему в топе информационной повестки. Его обсуждают во многих странах. Разговор можно назвать настоящим уроком дипломатии, когда лидер государства аргументировано и честно отвечает даже на самые острые вопросы. Огромный интерес к беседе говорит о том, что в мире, как никогда высок запрос на правду и откровенность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И глава государства ни разу не отступил от этих принципов. Сегодня на Западе люди устали от размытых формулировок своих политиков, истерии вокруг мнимой военной угрозы и пустых лозунгов. Александр Лукашенко аргументированно рассказал о причинах напряженной ситуации в регионе и указал конкретные шаги по выходу из нее.

Роланд Дубовски, председатель правления «Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны»:

Президент Беларуси Александр Лукашенко является лидером мира в лучшем смысле этого слова. Мира нормальной спокойной жизни. Он политик, он отец белорусского народа. В современном мире забывают о мире. Это слово пропускают польские и западные СМИ, в которых преобладают соперничество, например, гонка, конфронтация, война, разрушение и тому подобное. Но не мир. Но только мир на земле – это условия развития, процветания, счастье семьи и улыбки детей. Худший день мира лучше, чем лучший день войны. Президент Александр Лукашенко является эффективным защитником Отечества и в то же время настоящим сторонником мира.

В этом интервью Президент доносит миротворческую позицию нашей страны до широкой аудитории. Важно, чтобы мировая общественность слышала посылы Беларуси от первого лица именно так – без купюр и выдернутых их контекста фраз.