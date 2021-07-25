«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара электричеством начал ставить на спорт

Андрей Скоринкин:

Сырой день был. И вот как-то через воздух возникла вольтова дуга. Не было бы этого, может быть, я бы более в таком спокойном, размеренном ритме жил, творил, а когда это произошло, произошла встряска организма. После этого я создал рок-оперу «Курган» на основе поэмы-легенды Владимира Мулявина и Игоря Лученка «Гусляр». Мы с Игорем Лученком написали произведение, которым очень дорожил мэтр советской эстрады Иосиф Кобзон. Песня называется «Исповедь». Говорят, Эдита Пьеха маленьким напряжением сама себя стимулирует, чтобы кожа не старела. Меня как-то так большим напряжением ударило. Так, может быть, уже я как Кощей Бессмертный буду?

Шанс на жизнь был равен нулю. История ребёнка, которого насквозь пронзила молния

Поцелуй Зевса или природная отметина обычно тех, кто выжил после электрического разряда, наделяет не только уникальными способностями, но и верой в новую жизнь.