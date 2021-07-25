«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара электричеством начал ставить на спорт

Новости Беларуси. Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара электричеством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара электричеством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Скоринкин, поэт, член Союза писателей Беларуси и России:
Через меня прошел ток мощностью 27,5 тысячи вольт.
Это сегодня белорусский поэт Андрей Скоринкин шутит: если бы убил ток, то не получил бы медаль Франциска Скорины.
Андрей Скоринкин:
Сырой день был. И вот как-то через воздух возникла вольтова дуга. Не было бы этого, может быть, я бы более в таком спокойном, размеренном ритме жил, творил, а когда это произошло, произошла встряска организма. После этого я создал рок-оперу «Курган» на основе поэмы-легенды Владимира Мулявина и Игоря Лученка «Гусляр». Мы с Игорем Лученком написали произведение, которым очень дорожил мэтр советской эстрады Иосиф Кобзон. Песня называется «Исповедь». Говорят, Эдита Пьеха маленьким напряжением сама себя стимулирует, чтобы кожа не старела. Меня как-то так большим напряжением ударило. Так, может быть, уже я как Кощей Бессмертный буду?
Шанс на жизнь был равен нулю. История ребёнка, которого насквозь пронзила молния
Поцелуй Зевса или природная отметина обычно тех, кто выжил после электрического разряда, наделяет не только уникальными способностями, но и верой в новую жизнь.
Андрей Скоринкин:
Я теперь вижу человека насквозь. Очень сложно меня обмануть. Не только человека, я и события могу предвидеть, и многое другое. Причем безошибочно пока получается. Даже зайдешь иногда в букмекерскую контору. Все ко мне обращались с просьбой: «Скажи, пожалуйста, а как сыграют?» Я давал возможность зарабатывать людям.
«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии
Грусть души светла, не помни зла.
За все грехи людские ты прости меня.
Плавится заря, темнеет высь на склоне дня.
Где-то вдалеке нас заждались друзья, родня.
Струны золотые порвались, слезой звеня.
Прошлая любовь, былая жизнь, прости меня.
Грусть души светла, не помни зла.
За все грехи людские ты прости меня.
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