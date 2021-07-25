Реанимация и даже операционная – закрытых дверей не будет. Студент-медик на месяц стал санитаром

Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во время сезонных подработок. Пока одни усиливают знания после очередного курса колледжа или университета, другие копят на мечту, а для третьих это настоящий вызов самому себе. В 2021 году только студотряды пополнили почти 30 тысяч молодых людей. И это без учета тех, кто нашел подработку сам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В первую очередь, так как мы работаем санитарками, мы должны ухаживать за пациентами. Вытирать пыль, мыть полы.

Сергей Сапко четвертый день объявляет бой грязи и микробам в одной из лучших клиник страны. На ближайший месяц кардиологическое отделение станет для него почти родным домом. Парня такая перспектива не смущает, ведь в медицину пошел из сериального интереса, а теперь с позиции санитара знакомится с буднями персонала больницы. Заработок – не главное, скорее приятный бонус к опыту.