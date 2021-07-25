Шанс на жизнь был равен нулю. История ребёнка, которого насквозь пронзила молния

Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом. Другие пострадавшие все еще в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В таких ситуациях крайне тяжело подбирать слова: правильно ли сделали молодые люди, когда стали прятаться под деревом? С детства нас учат, что так делать нельзя. Но ведь такие ситуации – редкость. Не сразу сообразишь, куда бежать и где переждать стихию. Оксана Семашко не только побывала на месте трагедии, но и разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции, а также советы спасателей помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях.

Вера Царева:

Когда ты видишь своего ребенка ни в каком состоянии, понимаешь, что это уже все.

Шанс на жизнь был равен нулю, когда 9-летнего Стаса с головы до ног пронзила молния.

Вера Царева:

Чтобы хозяйство поить, ставят обычно бидон под стек. Его попросила бабушка бидон поставить. Он пошел, бидон поставил и не вернулся. Там стояли беседка и большая груша. И в грушу попала, и ему попало, и не только ему – и в беседку, досталось и той бабушке в руку, ожог остался на руке. Там расшмонало все. Травма – вот, у нас осталась дырка в голове. После удара молнии преследуют сотрясения от малейшего удара (ведь череп в буквальном смысле первое время дышал). Правда, электрический разряд наделил ребенка гиперактивностью.

Вера Царева:

Все, когда узнавали, что с ним произошло и кто он такой, почему-то приходили и хотели его тронуть. Не то чтобы его обнять, а именно за плечо брали. Им надо было. Все почему-то. Для всех это ребенок какой-то особенной, для меня это обычный ребенок. «Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии

Вера Царева:

Его первый вопрос, который задан был: «Я домой поеду?» Все, после этих слов я поняла, что мы домой уедем.

Лидия Софронова:

Его спасло, что он был в шлепанцах резиновых. У него привычка, пальцы в нос высовывал, и по земле у него пальцы шли. Вот она прошла, прошила его всего и на правой ноге через палец разорвала, вышла, пошла в землю. А если бы он был в обуви – ничего, шансов вообще не было бы никаких.