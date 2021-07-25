«Раньше было правило такое». Почему в старину самым высоким зданием в деревне была церковь?

Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом. Другие пострадавшие все еще в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии 75 % молний, по словам ученых, встречаются между облаками, остальные 25 % – бьют в землю. Это десятки тысяч ампер и миллионы вольт. Вот и получается, что большой ток запекает изнутри все живое, а истории спасений называют не иначе чем чудом.

Максим Усаченок, заместитель заведующего центром «Физика плазмы» НАН Беларуси:

Раньше было правило такое – не строить построения выше церквей. В деревне, например. Одна из причин как раз состоит в том, что у вас есть одно высокое здание, куда с большей долей вероятности будет попадать в общем-то искровой разряд. Отдельно стоящее дерево тоже будет опасно, если в поле. Если у вас массив какой-то жилой или вы идете по улице, то, конечно, близко к осветительным мачтам тоже не стоит подходить, потому что они металлизированные, находятся на большом возвышении.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сейчас непогода накрыла Германию, Австрию, Бельгию. Ученые, общественные деятели связывают это с глобальным потеплением. У нас климат в Беларуси изменился. Влияет ли это как-то на природу молнии?