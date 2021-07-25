«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии

Новости Беларуси. Корреспондент Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Шанс на жизнь был равен нулю, когда девятилетнего Стаса с головы до ног пронзила молния. Теперь его преследуют сотрясения от малейшего удара. Правда, электрический разряд наделил ребенка гиперактивностью.

Станислав Царев:

В больнице лежал, в санатории. Все интересовались, что это со мной, все спрашивали. Местной знаменитостью называли. Как это молния ударила, я не понимаю этого, как это могло со мной произойти. Вот как я это видел глазами своими, то я пошел спать, лег на кровать к бабушке и спал, в этот день со мной ничего не произошло. И вот только очнулся утром – в больнице. И все. Вижу папу, стоящего перед собой.