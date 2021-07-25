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«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии

25 июля 2021 16:51
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Новости Беларуси. Корреспондент Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии-1

Шанс на жизнь был равен нулю, когда девятилетнего Стаса с головы до ног пронзила молния. Теперь его преследуют сотрясения от малейшего удара. Правда, электрический разряд наделил ребенка гиперактивностью.

«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии-4

Станислав Царев:
В больнице лежал, в санатории. Все интересовались, что это со мной, все спрашивали. Местной знаменитостью называли. Как это молния ударила, я не понимаю этого, как это могло со мной произойти. Вот как я это видел глазами своими, то я пошел спать, лег на кровать к бабушке и спал, в этот день со мной ничего не произошло. И вот только очнулся утром – в больнице. И все. Вижу папу, стоящего перед собой.

Что можно и чего нельзя делать во время грозы? Подробнее здесь.

# Удар молнии # общество # Станислав Царёв # Оксана Семашко # Фотофакт

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