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Израиль официально согласился на прекращение огня с Ираном

24 июня 2025 08:03
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Израиль официально согласился на прекращение огня с Ираном-0

Израиль заявил об успешном завершении военной операции в отношении Ирана, заявив, что ядерная и ракетная угрозы ликвидированы. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Нетаньяху отметил, что поставленные цели операции «Народ как лев» были не только достигнуты, но и превзойдены. Армия обороны Израиля взяла под контроль воздушное пространство Тегерана, поразила иранских командиров и ликвидировала важнейшие объекты инфраструктуры.

По мере того как стратегические результаты были достигнуты, Израиль согласился на прекращение огня, которое предложил президент США Дональд Трамп. Объявленное Трампом перемирие вступило в силу утром 24 июня.

Фото: pixabay

# Международная политика

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