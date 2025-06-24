Повышенная чувствительность желудка – врач рассказал, как сохранить здоровье ЖКТ

Малоподвижный образ жизни, стрессы и неправильное питание негативно влияют не только на наше эмоциональное состояние, но и на работу желудочно-кишечного тракта, могут привести к развитию невроза желудка.
Малоподвижный образ жизни, стрессы и неправильное питание негативно влияют не только на наше эмоциональное состояние, но и на работу желудочно-кишечного тракта, могут привести к развитию невроза желудка.
Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:
Это симптомокомплекс, который проявляется повышенной чувствительностью слизистой как пищевода, так и желудка на различные воздействия. Происходит нарушение соответствия факторов защиты и факторов агрессии. Поверхностный эпителий слизистой становится более чувствительный, в нем возникают, скажем так, физиологические дырки, через которые происходит стимуляция повышенная нервных рецепторов. Все это передается в головной мозг и вызывает симптоматику у пациентов.
Чувствительный желудок – это не просто медицинское состояние, а целый комплекс ощущений. Проявляются они по-разному – от легкого дискомфорта до сильной боли, что зачастую требует особого подхода к питанию и образу жизни.
Артур Гатальский:
Обычно где-то 40 % людей имеют данную патологию на разных этапах жизни. Что это значит? Примерно из 10 людей, у которых есть проблемы по пищеварительной части, где-то 3-4 человека могут иметь повышенную чувствительность желудка. Чаще всего пациенты в таких ситуациях жалуются на дискомфорт, жжение, ощущение давления по ходу пищевода или в эпигастральной области. Это самый распространенный симптом. Возникает он при прохождении пищевого комка, а также жидкости по желудочно-кишечному тракту.
Еда, содержащая большое количество жиров или специй, может вызывать острые реакции. Пища становится не только источником питательных веществ, но и потенциальной ловушкой для тех, кто хочет сохранить здоровье. В результате многие люди с чувствительным желудком начинают избегать определенных продуктов.
Артур Гатальский:
Основным моментом лечения повышенной чувствительности желудка являются обволакивающие средства. Они могут применяться как в режиме по требованию на короткосрочный период времени, допустим, производная алюминия и так далее. На длительный период времени назначаются препараты растительного происхождения. Также сюда можно добавить употребление гиалуроновой кислоты и хондроитина глюкозамина. Эти препараты тоже участвуют в восстановлении слизистых оболочек внутри нашего организма.
Лечение чувствительности желудка требует комплексного подхода. Врач может порекомендовать изменить рацион, исключив продукты, вызывающие дискомфорт. Психологическая поддержка и методы борьбы со стрессом также могут помочь справиться с эмоциональными аспектами, которые влияют на наше физическое состояние.
Артур Гатальский:
Данная патология чаще поражает людей с так называемым невротизированным типом личности. Те люди, которые близко принимают все к сердцу, и это у них оказывает воздействие на пищеварительную систему. Это идет как дополнительный отягощающий фактор. Поэтому в данной ситуации будет уместна консультация врача-психотерапевта, как лечение таблетками, так и помочь пациенту словом.
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