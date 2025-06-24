Повышенная чувствительность желудка – врач рассказал, как сохранить здоровье ЖКТ

Малоподвижный образ жизни, стрессы и неправильное питание негативно влияют не только на наше эмоциональное состояние, но и на работу желудочно-кишечного тракта, могут привести к развитию невроза желудка.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Это симптомокомплекс, который проявляется повышенной чувствительностью слизистой как пищевода, так и желудка на различные воздействия. Происходит нарушение соответствия факторов защиты и факторов агрессии. Поверхностный эпителий слизистой становится более чувствительный, в нем возникают, скажем так, физиологические дырки, через которые происходит стимуляция повышенная нервных рецепторов. Все это передается в головной мозг и вызывает симптоматику у пациентов.

Чувствительный желудок – это не просто медицинское состояние, а целый комплекс ощущений. Проявляются они по-разному – от легкого дискомфорта до сильной боли, что зачастую требует особого подхода к питанию и образу жизни.

Артур Гатальский:

Обычно где-то 40 % людей имеют данную патологию на разных этапах жизни. Что это значит? Примерно из 10 людей, у которых есть проблемы по пищеварительной части, где-то 3-4 человека могут иметь повышенную чувствительность желудка. Чаще всего пациенты в таких ситуациях жалуются на дискомфорт, жжение, ощущение давления по ходу пищевода или в эпигастральной области. Это самый распространенный симптом. Возникает он при прохождении пищевого комка, а также жидкости по желудочно-кишечному тракту.