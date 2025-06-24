Магнитная буря ожидается на Земле 25 июня из-за корональной дыры

На Солнце была обнаружена большая корональная дыра, находящаяся вблизи экватора и направленная прямо на Землю. Об этом пишет ТАСС.

По мнению экспертов, ее положение способствует прямому воздействию на нашу планету.

Ожидается, что в течение 1-2 дней потоки солнечного ветра достигнут Земли, что может привести к геомагнитным бурям, начиная с 25 июня.

Корональные дыры – это области солнечной короны с открытыми магнитными линиями, через которые в космос ускоряется солнечная плазма. Эти явления сопровождается выбросами энергии, которые могут повлиять на магнитосферу Земли.

Ученые по-прежнему изучают механизмы их образования и предсказания.