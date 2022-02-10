Есть книги XVII века. Вот как в Национальной библиотеке Беларуси реставрируют редкие экземпляры

Сегодня Национальная библиотека Беларуси для большинства читателей словно открытая книга, но догадывались ли вы, что лабиринты «алмаза знаний» по сей день хранят множество секретов. Чтобы приоткрыть завесу библиотечной тайны, предлагаем посетить отдел реставрации и консервации. Именно здесь старинные летописи обретают новую жизнь.

Людмила Полтаран, заведующая сектором реставрации Национальной библиотеки Беларуси:

На данный момент у меня в работе книга 1611 года. Она была очень сильно повреждена и загрязнена. Первоначально она прошла у нас дезобработку, была разобрана потетрадно. Сейчас я ее разбираю и промываю, убираю старую реставрацию.

После хрупкие страницы древних мемуаров помещают в листодоливочную машину и обрабатывают раствором из хлопка. Людмила Полтаран:

Вот в этих местах, где есть утраты, здесь будет происходить осаждение волокна. Идет поднятие верхней емкости, там создается разряжение. Из-за этого разряжения идет осаждение волокна там, где есть утраты. То есть мы восстановим целостность листа. Затем уже готовые листы укрепляют крахмальным клеем и тонкой реставрационной бумагой.

Людмила Полтаран:

Данный лист пойдет сейчас в пресс и на сушку. А хранят эти драгоценные материалы – гордость главной библиотеки – в специальных фондохранилищах. Это, например, сокровищница зарубежной литературы. На мобильных стеллажах «живет» уже более 400 тысяч книг более чем на 50 языках мира.

Ирина Масленкова, заведующая сектором хранения зарубежных документов отдела книгохранения Национальной библиотеки Беларуси:

Это документы, начиная с 1800 года и по настоящее время. Тематика совершенно разнообразная, очень много книг по истории, технике. Вот одно из французских изданий 1820 года. Издание очень интересное, позолоченное оформление.

Вот более современное издание, тоже зарубежное, посвященное Мэрилин Монро.

Это альбом с ее фотографиями, с биографией.

Устроить литературный вечер наедине с бумажными обитателями фондохранилища не составит труда. Автоматическая система «Телелифт» за считаные минуты доставит полюбившуюся книгу в читательскую зону.

Олег Каминский, ведущий инженер отдела автоматизированной системы управления технологическими процессами Национальной библиотеки Беларуси:

Мы находимся на пятом, техническом этаже, где происходит обслуживание и контроль транспортной системы адресной доставки «Телелифт». В частности, здесь находится основной пункт реализации, пункт отправления контейнеров и хранилище контейнеров. Они идут по монорельсовой дороге, протяженность которой 850 метров. Идет распределение корреспонденции, которая из вертикального хранилища отправляется в тележках с контейнерами по необходимым залам.

Это станция визуализации, на которой графические изображения полностью всей системы, где мы можем отслеживать, куда какой контейнер движется, с какой станции, в каком месте. Если возникает какой-то сбой, мы можем оперативно это все устранить: или программно, если нет возможности такой, тогда закрываются станции и выдвигается обслуживающий персонал в количестве 2-3 инженеров. Устраняют неисправность на месте.

Но и на этом прогулка не заканчивается. Есть еще одно секретное место, куда не ступала нога посетителя. Диспетчерская – настоящее сердце всего технического обеспечения библиотеки. Отсюда и включают ту самую знаменитую декоративную подсветку «алмаза знаний».