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Юрий Караев рассказал о том, чем занимаются его сыновья

09 февраля 2022 08:39
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.  

Юлия Артюх, СТВ:  
Сколько у вас детей?  

Юрий Караев рассказал о том, чем занимаются его сыновья-1

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:  
Двое. Два сына.  

Юлия Артюх:  
Они, предполагаю, где-то служат?  

Юрий Караев:  
Нет. К сожалению, так получилось, что по некоторым причинам служить не смогли. Старший – тренер по карате. Он преподает детям в нескольких школах. У них клуб в городе кекусинкай карате. Очень много времени он и его ребята, руководители посвящают военно-патриотическому воспитанию, в том числе секция одного из его тренеров есть в 3214. А младший служит в музее внутренних войск.  

Юлия Артюх:  
У вас уже, возможно, есть внуки.  

Юрий Караев:  
Есть внучка, ей 4 года. Аня.  

Юлия Артюх:  
Это старшего сына?  

Юрий Караев рассказал о том, чем занимаются его сыновья-4

Юрий Караев:  
Да. Это старшего. Младший пока не женат.  

Юлия Артюх:  
Все впереди.  

Юрий Караев:  
Как показывает исследование сейчас, старше стал средний возраст брака. Вижу это на своих сыновьях.  

Юлия Артюх:  
Надо, наверное, создавать семью смолоду.  

Юрий Караев:  
100 %, надо создавать семью всегда.  

Юлия Артюх:  
Двигаться по жизни вместе.  

Юрий Караев:  
Да, однозначно.  

«В Могилеве я охранял колонию». Караев о том, как попал на службу в Беларусь – подробнее здесь.  

# Брак и семья # общество # Юрий Караев # Юлия Артюх # Фотофакт

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