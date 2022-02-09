Юрий Караев рассказал о том, чем занимаются его сыновья

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.
Юлия Артюх, СТВ:
Сколько у вас детей?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.
Юлия Артюх, СТВ:
Сколько у вас детей?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Двое. Два сына.
Юлия Артюх:
Они, предполагаю, где-то служат?
Юрий Караев:
Нет. К сожалению, так получилось, что по некоторым причинам служить не смогли. Старший – тренер по карате. Он преподает детям в нескольких школах. У них клуб в городе кекусинкай карате. Очень много времени он и его ребята, руководители посвящают военно-патриотическому воспитанию, в том числе секция одного из его тренеров есть в 3214. А младший служит в музее внутренних войск.
Юлия Артюх:
У вас уже, возможно, есть внуки.
Юрий Караев:
Есть внучка, ей 4 года. Аня.
Юлия Артюх:
Это старшего сына?
Юрий Караев:
Да. Это старшего. Младший пока не женат.
Юлия Артюх:
Все впереди.
Юрий Караев:
Как показывает исследование сейчас, старше стал средний возраст брака. Вижу это на своих сыновьях.
Юлия Артюх:
Надо, наверное, создавать семью смолоду.
Юрий Караев:
100 %, надо создавать семью всегда.
Юлия Артюх:
Двигаться по жизни вместе.
Юрий Караев:
Да, однозначно.
«В Могилеве я охранял колонию». Караев о том, как попал на службу в Беларусь – подробнее здесь.