Юрий Караев рассказал о том, чем занимаются его сыновья

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Двое. Два сына.

Юлия Артюх:

Они, предполагаю, где-то служат?

Юрий Караев:

Нет. К сожалению, так получилось, что по некоторым причинам служить не смогли. Старший – тренер по карате. Он преподает детям в нескольких школах. У них клуб в городе кекусинкай карате. Очень много времени он и его ребята, руководители посвящают военно-патриотическому воспитанию, в том числе секция одного из его тренеров есть в 3214. А младший служит в музее внутренних войск.

Юлия Артюх:

У вас уже, возможно, есть внуки.

Юрий Караев:

Есть внучка, ей 4 года. Аня.

Юлия Артюх:

Это старшего сына?