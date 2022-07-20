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Какие новые специальности позволят быть востребованным на рынке труда?

20 июля 2022 08:42
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Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022.  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Какие новые специальности позволят быть востребованным на рынке труда?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Каждый год у нас появляются новые специальности. Допустим, в этом году в БГУ откроются специальности «Биоинженерия и биоинформатика», «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность». О новых специальностях абитуриенты знают? Как их раскручивают? Рекламируют ли?  

Какие новые специальности позволят быть востребованным на рынке труда?-4

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Новые специальности – это весьма непростой процесс, который не рождается с чистого листа. Это в первую очередь потребность.  

Илона Волынец:  
Есть ли уверенность, что эта специальность будет востребована через пять лет? Кто же знал, что у нас пандемия случится и туризм ляжет во всем мире. Вы не боитесь, что эта специальность просядет?  

Какие новые специальности позволят быть востребованным на рынке труда?-7

Сергей Касперович:  
Эта специальность межпредметная, там очень большая составляющая IT-технологии, геоинформационной технологии, зондирование, дроны – там очень много новых аспектов подготовки, которые позволят специалисту быть более востребованным на рынке труда и решать задачи не чисто туризма, а гораздо более широкие.  

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Илона Волынец # Сергей Касперович # Фотофакт

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