Какие новые специальности позволят быть востребованным на рынке труда?
Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Каждый год у нас появляются новые специальности. Допустим, в этом году в БГУ откроются специальности «Биоинженерия и биоинформатика», «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность». О новых специальностях абитуриенты знают? Как их раскручивают? Рекламируют ли?
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Новые специальности – это весьма непростой процесс, который не рождается с чистого листа. Это в первую очередь потребность.
Илона Волынец:
Есть ли уверенность, что эта специальность будет востребована через пять лет? Кто же знал, что у нас пандемия случится и туризм ляжет во всем мире. Вы не боитесь, что эта специальность просядет?
Сергей Касперович:
Эта специальность межпредметная, там очень большая составляющая IT-технологии, геоинформационной технологии, зондирование, дроны – там очень много новых аспектов подготовки, которые позволят специалисту быть более востребованным на рынке труда и решать задачи не чисто туризма, а гораздо более широкие.
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