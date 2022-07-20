Какие новые специальности позволят быть востребованным на рынке труда?

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ : Каждый год у нас появляются новые специальности. Допустим, в этом году в БГУ откроются специальности «Биоинженерия и биоинформатика», «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность». О новых специальностях абитуриенты знают? Как их раскручивают? Рекламируют ли?

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Новые специальности – это весьма непростой процесс, который не рождается с чистого листа. Это в первую очередь потребность.

Илона Волынец:

Есть ли уверенность, что эта специальность будет востребована через пять лет? Кто же знал, что у нас пандемия случится и туризм ляжет во всем мире. Вы не боитесь, что эта специальность просядет?