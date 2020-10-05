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«Я доволен, ни капельки не жалею». Россиянин переехал в Беларусь и открыл собственное предприятие

05 октября 2020 15:23
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Новости Беларуси. Материал о человеке, у которого есть две Родины. И обе согревают и помогают. Евгений Филиппов приехал в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я доволен, ни капельки не жалею». Россиянин переехал в Беларусь и открыл собственное предприятие-1

Когда возник вопрос, где получить образование, решительно отправился в нашу страну. Тем более, что белорусские корни уже были – по материнской линии.

«Я доволен, ни капельки не жалею». Россиянин переехал в Беларусь и открыл собственное предприятие-3

Евгений получил вид на жительство и поступил в Полоцкий государственный университет. После пяти лет учебы, с поддержкой товарища по институту открыл собственное предприятие по производству гидравлических прессов для железных дорог. Структура небольшая, работают в основном под заказ. И один из главных партнеров – как раз из России. Так что связь с первой родиной мужчина не теряет.

«Я доволен, ни капельки не жалею». Россиянин переехал в Беларусь и открыл собственное предприятие-5

Евгений Филиппов, директор белорусского предприятия:
В рамках нашего города это небольшое предприятие, но те конструкции, которые мы производим – реконструируем и производим – такие внушительные. Многие, наверное, завидуют, что мы беремся за такие проекты.

Это помещение мы приобрели в прошлом году. Довольно-таки много здесь еще предстоит сделать. В планах у нас здесь построить офисные помещения, чтобы мы были рядом с производством, чтобы не было этого расстояния – много в этом плюсов. Все время все моменты на контроле.  

«Я доволен, ни капельки не жалею». Россиянин переехал в Беларусь и открыл собственное предприятие-7

Завод работает с 2013 года. За это время предприятие окрепло и готово оказывать помощь нуждающимся. Так, под их патронажем находится коррекционный центр в Полоцке, где воспитываются дети-инвалиды. Сам же Евгений Филиппов за эти годы освоился в Беларуси и решил именно здесь строить будущее.

«Я доволен, ни капельки не жалею». Россиянин переехал в Беларусь и открыл собственное предприятие-9

Евгений Филиппов:
В 2009 году я женился на своей супруге – зовут ее Татьяна, она гражданка Беларуси. Она из Новополоцка – тут рядом город. У нас двое детей: старшему сыну 9 лет, младшей дочке 4 года. В 2009 году я по льготной государственной программе вступил в долевое строительство и построил квартиру. В обязательном порядке я езжу к себе на родину в Кисловодск. Конечно, хочется почаще ездить, но, к сожалению, тут с работой не всегда получается. Чувство ностальгии присутствует, но я ни капельки не жалею, что я здесь – можно сказать, что я уже и корни пустил – это я уже практически 20 лет здесь нахожусь. Меня, в принципе, все устраивает. Я доволен, ни капельки не жалею.

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# Предприятия Беларуси

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