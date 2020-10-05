«Я доволен, ни капельки не жалею». Россиянин переехал в Беларусь и открыл собственное предприятие

Новости Беларуси. Материал о человеке, у которого есть две Родины. И обе согревают и помогают. Евгений Филиппов приехал в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда возник вопрос, где получить образование, решительно отправился в нашу страну. Тем более, что белорусские корни уже были – по материнской линии.

Евгений получил вид на жительство и поступил в Полоцкий государственный университет. После пяти лет учебы, с поддержкой товарища по институту открыл собственное предприятие по производству гидравлических прессов для железных дорог. Структура небольшая, работают в основном под заказ. И один из главных партнеров – как раз из России. Так что связь с первой родиной мужчина не теряет.

Евгений Филиппов, директор белорусского предприятия:

В рамках нашего города это небольшое предприятие, но те конструкции, которые мы производим – реконструируем и производим – такие внушительные. Многие, наверное, завидуют, что мы беремся за такие проекты. Это помещение мы приобрели в прошлом году. Довольно-таки много здесь еще предстоит сделать. В планах у нас здесь построить офисные помещения, чтобы мы были рядом с производством, чтобы не было этого расстояния – много в этом плюсов. Все время все моменты на контроле.