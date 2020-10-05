«Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад». Что говорит школьник из Борисова, который победил в JuniorSkills Belarus

Новости Беларуси. Подведены итоги национального конкурса среди учащихся JuniorSkills Belarus, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Подведены итоги национального конкурса среди учащихся JuniorSkills Belarus, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 9 номинациях боролись свыше 100 участников из разных уголков Беларуси. Ребята демонстрировали свои знания по основам профессиональной подготовки.
Победителем в компетенции «Технологии беспилотных летательных аппаратов» стал Никита Колесов из Борисова. Школьник уже шесть лет занимается авиамоделированием в Центре творчества детей и молодежи. Во время конкурса Никита продемонстрировал свои способности пилотирования дроном.
Никита Колесов, ученик гимназии № 3:
Рад очень, что победил. Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад. Сначала занимался самолетами и сейчас продолжаю заниматься. Много побед у меня уже.
Виктор Трухан, руководитель кружка Центра творчества детей и молодежи:
К этому конкурсу мы, естественно, целенаправленно готовимся. У нас фойе. Мы, зная задание, расставляем препятствия, которые нужно облетать на дроне. И методично, изо дня в день тренировочный процесс, ведь чтобы победить, нужно тренироваться.
Конкурс проходил на территории индустриального парка «Великий камень». Минскую область представляли 13 школьников из разных районов. Шесть из них стали победителями и призерами.