Прямой эфир

«Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад». Что говорит школьник из Борисова, который победил в JuniorSkills Belarus

05 октября 2020 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подведены итоги национального конкурса среди учащихся JuniorSkills Belarus, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад». Что говорит школьник из Борисова, который победил в JuniorSkills Belarus-1

В 9 номинациях боролись свыше 100 участников из разных уголков Беларуси. Ребята демонстрировали свои знания по основам профессиональной подготовки.

«Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад». Что говорит школьник из Борисова, который победил в JuniorSkills Belarus-4

Победителем в компетенции «Технологии беспилотных летательных аппаратов» стал Никита Колесов из Борисова. Школьник уже шесть лет занимается авиамоделированием в Центре творчества детей и молодежи. Во время конкурса Никита продемонстрировал свои способности пилотирования дроном.

«Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад». Что говорит школьник из Борисова, который победил в JuniorSkills Belarus-7

Никита Колесов, ученик гимназии № 3:
Рад очень, что победил. Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад. Сначала занимался самолетами и сейчас продолжаю заниматься. Много побед у меня уже.

«Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад». Что говорит школьник из Борисова, который победил в JuniorSkills Belarus-10

Виктор Трухан, руководитель кружка Центра творчества детей и молодежи:
К этому конкурсу мы, естественно, целенаправленно готовимся. У нас фойе. Мы, зная задание, расставляем препятствия, которые нужно облетать на дроне. И методично, изо дня в день тренировочный процесс, ведь чтобы победить, нужно тренироваться.

«Беспилотниками начал заниматься года 2-3 назад». Что говорит школьник из Борисова, который победил в JuniorSkills Belarus-13

Конкурс проходил на территории индустриального парка «Великий камень». Минскую область представляли 13 школьников из разных районов. Шесть из них стали победителями и призерами.

# Конкурс # общество # Никита Колесов # Виктор Трухан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как современные технологии помогают таможенникам в профилактике коронавируса? Рассказывает Юрий Сенько
05 октября 2020 14:04

Как современные технологии помогают таможенникам в профилактике коронавируса? Рассказывает Юрий Сенько

Александр Лукашенко – Юрию Сенько: «У нас созданы мощные логистические центры»
05 октября 2020 13:51

Александр Лукашенко – Юрию Сенько: «У нас созданы мощные логистические центры»

Юрий Сенько: бизнес должен знать и успевать пользоваться преимуществами, которые есть в нашей стране
05 октября 2020 11:46

Юрий Сенько: бизнес должен знать и успевать пользоваться преимуществами, которые есть в нашей стране