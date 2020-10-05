Сколько арендного жилья планируют построить в Минской области в 2020 году?

Новости Беларуси. Более 30,5 тысяч квадратных метров арендного жилья построят в 2020 году в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый высокий показатель в стране.

Часть квадратов заселена. В основном, это одно- или двухкомнатные квартиры. Особой популярностью арендное жилье пользуется в городах, находящихся рядом со столицей. Так, например, в Логойске на одну квартиру претендовали до 15 человек. Сейчас свободными там остаются всего несколько жилых помещений.

Николай Гавель, заместитель начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ Логойского райисполкома:

В Логойском районе предоставлено 19 арендных квартир, 13 из них – во вновь построенном доме. Граждане, которые получали квартиры, это в основном логойчане, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

2007-2013 годы – в этом году из них шесть, это сироты получили.