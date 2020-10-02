Она переехала в Беларусь из Грузии 27 лет назад. И вот что думает о стране и нынешней ситуации

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета уже не первый год создает в Гомеле свою маленькую Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Душевное семейное кафе с традиционной грузинской кухней: хачапури, хинкали, сулугуни… Для нее это не просто бизнес, скорее сама жизнь – культурная связь с далекой родиной. А еще попытка отблагодарить белорусов за их гостеприимность и помощь в трудную минуту.

Марине Колбая, жительница Гомеля:

Беларусь для меня – это страна, которая мне не дала духом упасть. Я всегда говорю, что Грузия – это как мама: вырастила, научила, ласкала. А Беларусь – как отец: когда тебе сложно, когда трудно, всегда плечо подставит и всегда скажет: «Все будет хорошо!» Она вырастила моих детей – это главное. Дала образование. Я вам скажу от сердца, что народ Беларуси всегда поможет и никогда не оставит в беде.

Марине Колбая с семьей приехала в Гомель в далеком 1995 году из Грузии. А точнее, Абхазии. Конфликт на этой земле перевернул с ног на голову жизнь сотен тысяч человек и поверг в хаос некогда райский уголок, славившийся своими курортами и гостеприимством. Люди бежали от наступающих танков из ее родного города Гали через горы и насмерть замерзали на перевалах.

Марине с мужем Тенгизом и сыном Георгием добрались до Беларуси, здесь супруг заканчивал сельхозакадемию, и однокурсники не оставили в беде. Марине Колбая:

27 лет прошло. Это очень плохо. Так плохо, что никто не зслуживает этого: ни армяне, ни азербайджанцы, ни грузины, никто. Я не понимаю одного: к чему политики так это все делают?