Как современные технологии помогают таможенникам в профилактике коронавируса? Рассказывает Юрий Сенько

6 миллиардов 100 миллионов рублей – таков вклад таможенных платежей в республиканский бюджет за 9 месяцев 2020 года. Это на восемь процентов меньше, чем за это же время 2019-го. Среди причин: падение покупательской способности из-за коронавируса и проводимый Россией налоговый маневр.

Новости Беларуси. 5 октября глава государства принял с докладом председателя Таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько рассказал главе государства о реконструкции двух пунктов пропуска на границе с Литвой и Украиной. В Беларуси активно развивается система автоматического выпуска товаров, что заметно упрощает и ускоряет время прохождения таможенных процедур. А по поручению Президента снижается административное воздействие на бизнес, работает доверительный принцип посттаможенного аудита.

«Это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики». Президент Беларуси принял с докладом председателя Таможенного комитета

Современные технологии наши таможенники используют и в профилактике коронавируса. Контроль не ослабевает. Внедрены так называемые навигационные пломбы.