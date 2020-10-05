Как современные технологии помогают таможенникам в профилактике коронавируса? Рассказывает Юрий Сенько
Новости Беларуси. 5 октября глава государства принял с докладом председателя Таможенного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 миллиардов 100 миллионов рублей – таков вклад таможенных платежей в республиканский бюджет за 9 месяцев 2020 года. Это на восемь процентов меньше, чем за это же время 2019-го. Среди причин: падение покупательской способности из-за коронавируса и проводимый Россией налоговый маневр.
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Юрий Сенько рассказал главе государства о реконструкции двух пунктов пропуска на границе с Литвой и Украиной. В Беларуси активно развивается система автоматического выпуска товаров, что заметно упрощает и ускоряет время прохождения таможенных процедур. А по поручению Президента снижается административное воздействие на бизнес, работает доверительный принцип посттаможенного аудита.
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Современные технологии наши таможенники используют и в профилактике коронавируса. Контроль не ослабевает. Внедрены так называемые навигационные пломбы.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Электронная пломба намного дешевле, чем традиционное таможенное сопровождение. Если применять таможенное сопровождение, то от Бреста до Орши стоимость такой перевозки стоила около 300 $. Электронная же пломба стоит сегодня около 50 $. Пандемийные вопросы: главе государства также было доложено, что, когда электронные пломбы не использовались, мы в сутки выявляли до 30 нарушений, когда водители уклонялись от маршрутов, заезжали к своим родным, близким. А когда начали использовать электронные пломбы – не более одного нарушения.
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Также глава ведомства рассказал, что несмотря на то, что из-за пандемии сократилось количество людей пересекающих границу, контрабанда не сокращается. В 2020 году таможенники выявили 210 преступлений, изъяли 95 кг наркотиков и 19 тысяч наркотических и психотропных таблеток.