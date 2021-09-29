Заболевания сердца уносят 18 млн жизней в год. 29 сентября медики проведут в Минске круглый стол по этой проблеме

Новости Беларуси. Всемирный день сердца отмечают 29 сентября в более чем 100 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача – повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 миллионов жизней в год. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.

Проводятся мероприятия, на которых рассказывают об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как их избежать. В Белорусском медицинском университете 29 сентября пройдет междисциплинарный круглый стол, который станет частью международной просветительской акции под эгидой Всемирной федерации сердца.