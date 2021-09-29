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Заболевания сердца уносят 18 млн жизней в год. 29 сентября медики проведут в Минске круглый стол по этой проблеме

29 сентября 2021 09:13
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Новости Беларуси. Всемирный день сердца отмечают 29 сентября в более чем 100 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача – повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.  

Заболевания сердца уносят 18 млн жизней в год. 29 сентября медики проведут в Минске круглый стол по этой проблеме-1

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 миллионов жизней в год. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.  

Заболевания сердца уносят 18 млн жизней в год. 29 сентября медики проведут в Минске круглый стол по этой проблеме-4

Проводятся мероприятия, на которых рассказывают об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как их избежать. В Белорусском медицинском университете 29 сентября пройдет междисциплинарный круглый стол, который станет частью международной просветительской акции под эгидой Всемирной федерации сердца.  

Заболевания сердца уносят 18 млн жизней в год. 29 сентября медики проведут в Минске круглый стол по этой проблеме-7

С приветственным словом к участникам обратится президент Всемирной федерации сердца Фаусто Пинто.  

# Здоровье # общество # Фотофакт

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