«Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». Почему Дугину можно сравнить с Ахматовой?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Была скорбная дата – 40 дней по Дарье Дугиной, убитой террористкой. Еще таким страшным способом: была взорвана в машине в Подмосковье. И люди, для которых она была близка, собрали ее высказывания, которые, мне кажется, для нас сейчас в этой международной обстановке будут очень важными. Во время специальной военной операции она давала много интервью, и вот такая ее цитата.
Я считаю, что за свои идеи нужно быть готовым умирать. И нужно быть готовым испытывать любые вызовы. Думаю, что мы действительно вступаем в историю по-настоящему. Я думаю, то, что сейчас происходит, – это не просто некоторая попытка отстаивания геополитических линий, геополитического суверенитета. Я считаю, что это историческое событие. И в метафизическом смысле, если воспользоваться характеристиками Хайдеггера, у него было понятие «событие» – нечто, когда сбывается бытие, когда смыслы выходят на поверхность и когда их можно услышать. Я считаю, что задача каждого из нас сейчас – это обратиться к тому, что сейчас происходит, не как к отстаиванию некой геополитической независимости или политической, а как к моменту возможного пробуждения.
Вот смотрите, у нас отнимают TikTok, у нас отнимают Instagram, у нас отнимают McDonald’s. Нас необратимо, на самом деле, толкают к тому, чтобы мы столкнулись самими с собой и поняли, кто мы, какая альтернатива, что мы представляем из себя, что такое наши книги, что такое наши поэты, какие наши писатели, что такое наша страна. Мы жили в такой неге потребительской, в этом глобалистском разврате, когда было очень легко существовать, потому что любую минуту, которая была тяжела к переживанию, мы могли каким-то образом срезать в этом постоянном клиповом мышлении. Когда вашу тоску, вашу некоторую потерянность, растерянность, очень важное философское состояние вы забиваете клипами.
Григорий Азаренок:
И это по-другому сформулировала Анна Андреевна Ахматова в своем гениальном, великом стихотворении, одном из лучших в ее творчестве:
«Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет».
Как вам выступление? Особенно первые слова, что каждый, если человек идейный, должен быть готов испытать все за свои идеи, в том числе и умереть.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Дарья многое видела, и она стала жертвой врага. А я бы прокомментировал эти слова Ахматовой. Мне кажется, этот человек, этот гений – недосягаемый ориентир, недосягаемая высота для всей нашей либеральной, прозападной публики, которая попыталась сделать ее своим кумиром. И для них Ахматова была важна как некий элемент, у которой был конфликт с советской властью, у которой расстреляли мужа, у которой репрессировали сына. Кстати, Лев Николаевич оставался русским патриотом. Они ее попытались сделать таким образом своего либерализма. Анна Ахматова, являясь свободолюбивым человеком, ни в коем случае не была никаким прозападным человеком. Да, у нее были сложные, противоречивые и конфликтные отношения с советской властью. Она любила свою Родину, невзирая на то, какая власть. Когда пришел враг, она, как и весь народ, отразила это в своих стихах, стояла за свое Отечество. И она, я думаю, подписалась бы, хотя и сама сформулировала не менее ярко, под словами еще одного гения, кумира не одного поколения Владимира Семеновича Высоцкого, который сказал, что у меня могут быть противоречия с советским правительством, но Нью-Йорк – это не то место, где я буду это обсуждать. Этих людей эта вся публика на определенном этапе попыталась сделать знаменем. А это не их знамя.
Григорий Азаренок:
Да, но им всем, особенно в контексте современной нынешней картинки убегания всех этих персонажей за границу, и в России, и у нас, им всем ответила опять та же Анна Андреевна Ахматова. Она сказала в начале поэмы «Реквием»:
«Не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был».
Что еще лучше ответить?
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