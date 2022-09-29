«Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». Почему Дугину можно сравнить с Ахматовой?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим эскалацию военного конфликта в мире и референдумы на освобожденных территориях. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и председатель комитета Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. Григорий Азаренок, СТВ:

Была скорбная дата – 40 дней по Дарье Дугиной, убитой террористкой. Еще таким страшным способом: была взорвана в машине в Подмосковье. И люди, для которых она была близка, собрали ее высказывания, которые, мне кажется, для нас сейчас в этой международной обстановке будут очень важными. Во время специальной военной операции она давала много интервью, и вот такая ее цитата.

Я считаю, что за свои идеи нужно быть готовым умирать. И нужно быть готовым испытывать любые вызовы. Думаю, что мы действительно вступаем в историю по-настоящему. Я думаю, то, что сейчас происходит, – это не просто некоторая попытка отстаивания геополитических линий, геополитического суверенитета. Я считаю, что это историческое событие. И в метафизическом смысле, если воспользоваться характеристиками Хайдеггера, у него было понятие «событие» – нечто, когда сбывается бытие, когда смыслы выходят на поверхность и когда их можно услышать. Я считаю, что задача каждого из нас сейчас – это обратиться к тому, что сейчас происходит, не как к отстаиванию некой геополитической независимости или политической, а как к моменту возможного пробуждения. Вот смотрите, у нас отнимают TikTok, у нас отнимают Instagram, у нас отнимают McDonald’s. Нас необратимо, на самом деле, толкают к тому, чтобы мы столкнулись самими с собой и поняли, кто мы, какая альтернатива, что мы представляем из себя, что такое наши книги, что такое наши поэты, какие наши писатели, что такое наша страна. Мы жили в такой неге потребительской, в этом глобалистском разврате, когда было очень легко существовать, потому что любую минуту, которая была тяжела к переживанию, мы могли каким-то образом срезать в этом постоянном клиповом мышлении. Когда вашу тоску, вашу некоторую потерянность, растерянность, очень важное философское состояние вы забиваете клипами.

Григорий Азаренок:

И это по-другому сформулировала Анна Андреевна Ахматова в своем гениальном, великом стихотворении, одном из лучших в ее творчестве: «Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет». Как вам выступление? Особенно первые слова, что каждый, если человек идейный, должен быть готов испытать все за свои идеи, в том числе и умереть.