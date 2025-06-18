Молодой урожай белорусского картофеля появился на торговых прилавках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сельхозпредприятия начали поставки в июне. Для этого ранние сорта корнеплодов посадили еще в апреле. Сейчас хозяйства приступили к сборке урожая, который полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка. Так, в Узде молодой картофель уже можно купить в двух сетевых магазинах. Это отечественный продукт, представленный несколькими сортами. Цена разная: примерно от четырех рублей за килограмм и выше.

Татьяна Рудаковская, директор магазина:

Молодой картофель стал поступать к нам относительно недавно. Первое поступление – конец мая этого года. Картошка нашего белорусского производства. Компания сотрудничает с большим количеством поставщиков для того, чтобы не было того момента, что на прилавках товара первой необходимости покупатель не нашел. Спрос на данный вид, конечно же, сразу был высоким, так как сезон начался, поставки через день. То есть он никогда не уходит из прилавка.

Картофель по-прежнему востребован. По данным за 2024 год один белорус в среднем съел около 56 килограммов этого корнеплода. В связи с растущим спросом сельхозпредприятия страны увеличили посевные площади под картофель. В этом сезоне «второй хлеб» высажен на более чем 20 тысячах гектаров. Ожидается урожай массой не менее одного миллиона тонн.