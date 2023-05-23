«Ни один студент не был отчислен из медуниверситета по причине плохой успеваемости». Как на это отреагировал Лукашенко?

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси:
Наверное, нет ни одного специалиста, который прошел подготовку или курсы повышения квалификации, которому поставили бы неудовлетворительную оценку или отчислили по итогам зачета или экзамена по окончании курсов. То же самое относится и к студентам медуниверситетов, особенно к тем, кто набран по целевой подготовке. Может быть, ректоры поправят, но во время изучения этой темы мы видели, что ни один студент не был отчислен из медицинского университета по причине плохой успеваемости. Они все тянутся за уши, все, конечно же, выпускаются такими же специалистами. У нас были случаи, когда мы задавали вопросы врачам анестезиологам-реаниматологам, когда же они прошли курсы повышения квалификации. Они называли абсолютно ранние даты: полтора года, два года тому назад. Спрашивали: как назывался ваш курс? Они не могли даже сформулировать. То есть их либо практически не было, либо они просто отсиживали эти курсы. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что сегодня вся практическая подготовка специалистов должна быть максимально практико-ориентированной. Невозможно научиться современным технологиям, которые подкрепляются закупкой дорогостоящего медицинского оборудования, если ты будешь просто стоять у хирургического стола и смотреть, если ты будешь стоять за спиной более опытного хирурга и смотреть. Только практика, только отработка практических навыков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только стажировка на рабочем месте. Только. Там будет и теория, и практика, потому что больше, грубо говоря, Руммо никто не знает в трансплантологии ни по теории, ни по практике. Я говорю Руммо в общем. У него там команда ребят, которые знают теоретически и практически больше. Что вы их собираете в школьную или студенческую аудиторию и начинаете там распинаться, лекции читать? Кто лучше команды Руммо про трансплантологию расскажет? Кто? Преподаватели с желтыми конспектами или ректор, который не видит студентов?
Лукашенко: средства на медицину выделяются колоссальные! И люди вправе видеть отдачу. Подробности здесь.