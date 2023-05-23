«Ни один студент не был отчислен из медуниверситета по причине плохой успеваемости». Как на это отреагировал Лукашенко?

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси:

Наверное, нет ни одного специалиста, который прошел подготовку или курсы повышения квалификации, которому поставили бы неудовлетворительную оценку или отчислили по итогам зачета или экзамена по окончании курсов. То же самое относится и к студентам медуниверситетов, особенно к тем, кто набран по целевой подготовке. Может быть, ректоры поправят, но во время изучения этой темы мы видели, что ни один студент не был отчислен из медицинского университета по причине плохой успеваемости. Они все тянутся за уши, все, конечно же, выпускаются такими же специалистами. У нас были случаи, когда мы задавали вопросы врачам анестезиологам-реаниматологам, когда же они прошли курсы повышения квалификации. Они называли абсолютно ранние даты: полтора года, два года тому назад. Спрашивали: как назывался ваш курс? Они не могли даже сформулировать. То есть их либо практически не было, либо они просто отсиживали эти курсы. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что сегодня вся практическая подготовка специалистов должна быть максимально практико-ориентированной. Невозможно научиться современным технологиям, которые подкрепляются закупкой дорогостоящего медицинского оборудования, если ты будешь просто стоять у хирургического стола и смотреть, если ты будешь стоять за спиной более опытного хирурга и смотреть. Только практика, только отработка практических навыков.