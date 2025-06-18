Дзиодзина: при базисном градусе напряжения общество становится более податливым к агрессивным убеждениям

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Накануне Президент в контексте рабочей поездки провел выездной семинар-совещание, где настойчиво подчеркнул о том, как важен для человека труд: «Поверьте, нутром чую. Кинем работать, будем воевать». На этом тезисе имеет смысл остановиться подробнее, чтобы глубже понять, насколько одно с другим связано: мирная жизнь и труд. В качестве примера Александр Лукашенко обратился к наглядному опыту Украины, где интересы людей сначала были задвинуты в сторону, социальное общество испытало нужду. Иначе говоря, самые базисные потребности у людей вошли в дефицит: пропитание, уверенность в завтрашнем дне, возможность заботиться о своем здоровье, необходимый баланс между трудом и отдыхом. Что так же важно, как хорошо работать. Однако человек, испытавший нужду закономерно переходит в режим выживания: больше работает, меньше спит, урезает бюджет как бы для менее необходимого. Подчеркну, не именно менее необходимого, а не ненужного.

Так, усилия поддержать минимально необходимый уровень жизни постепенно изматывают, ведь активность, направленная на дополнительный заработок поступательно отражается на здоровье, восстановлении сил, общении с близкими и порой качеству пропитания. О возможности как-то себя порадовать даже не говорим. В перспективе подобных условий вполне достаточно, чтобы образовалось ядро недовольных, злых и вполне агрессивных граждан. Такое общество становится склонно выплескивать те эмоции, что у них накопились во вне. Как загнанный зверь, который готов кусать сильнее, больнее и беспощаднее, потому что тупик и терять уже нечего.