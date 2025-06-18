В Беларуси продолжаются полевые поисковые работы на местах боёв Великой Отечественной войны

За каждым фрагментом история героя. В Беларуси продолжаются полевые поисковые работы на местах боевых действий Великой Отечественной войны. Сейчас раскопки активно ведутся в Полоцком, Витебском, Рогачевском районах, а также в Могилеве и Ветке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже обнаружено свыше 500 фрагментов костных останков. Установлены имена 12 человек, 10 из которых – воины Красной армии. Всего специалисты обследовали более полусотни мест, где в годы войны проходили боевые действия. В ходе работ также обнаружены и обезврежены порядка 200 взрывоопасных предметов – среди них стрелковое оружие, боеприпасы и патроны. А вот в Волковысском районе во время дорожных ремонтных работ был найден сейф с личными делами 27-ой стрелковой дивизии. Отметим, что в поисковой деятельности важную роль играет международное сотрудничество. Беларусь активно взаимодействует с Россией и Казахстаном в этом направлении.

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Предусматривается обмен, во-первых, информацией, а во-вторых, это поисковыми объединениями для совместного проведения полевых поисковых работ. В определенный промежуток времени, например, мы планируем в конкретном месте по их информационному листу отработку этого объекта и приглашаем их как непосредственных информаторов. Второй вариант – они согласовывают вопрос своего участия с нашими общественными поисковыми объединениями. Когда мы запланируем проведение полевых поисковых работ в каком-то регионе, опять-таки мы их приглашаем для совместного проведения работ уже вместе с нашими общественниками.

Добавим, что при обнаружении архивных документов необходимо обратиться в Управление по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн. Если найденный предмет представляет собой взрывоопасный артефакт, следует немедленно вызвать сотрудников милиции и МЧС.