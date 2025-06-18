Какие мероприятия будут проводиться летом в Лошицком парке? Рассказываем о выставках и экскурсиях

Лошицкий парк, пожалуй, один из самых загадочных и таинственных в Минске. Сюда любят приходить гости города и местные жители, чтобы погулять по тенистым аллеям и посетить саму Лошицкую усадьбу. Какие мероприятия будут проводиться здесь летом, рассказала гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба».

Александра Каштанова, ведущая:

Лошицкая усадьба – место для многих любимое. Расскажите, что подготовили этим летом?