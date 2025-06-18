Какие мероприятия будут проводиться летом в Лошицком парке? Рассказываем о выставках и экскурсиях

Лошицкий парк, пожалуй, один из самых загадочных и таинственных в Минске. Сюда любят приходить гости города и местные жители, чтобы погулять по тенистым аллеям и посетить саму Лошицкую усадьбу. Какие мероприятия будут проводиться здесь летом, рассказала гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба».
Александра Каштанова, ведущая:
Лошицкая усадьба – место для многих любимое. Расскажите, что подготовили этим летом?
Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
«Музей «Лошицкая усадьба» подготовил ряд выставок, экскурсий интерактивных и большая концертная программа, которая ждет и жителей Минска, и посетителей музея, и гостей столицы. Если говорить про экспозицию, то это действительно новый музей, по меркам музейной жизни это совсем молодой музей. Ему всего лишь 10 лет. Уникальный музей, поскольку это один из единственных музеев, которые знакомят с жизнью обычных жителей, горожан, дворян эпохи модерн, то есть на рубеже XIX-XX веков. Тогда, когда все самое новое приходит в моду, берется на вооружение. Поэтому это уникальный объект с точки зрения истории архитектуры. Мы знакомим через уникальный интерьер, архитектурный интерьер.
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