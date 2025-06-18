Премьер-министр вручил госнаграды белорусам, которые достигли результатов в профессиональной деятельности

За труд, достойный признания. Под сводами Дворца Республики сегодня, 18 июня, чествовали выдающихся белорусов, которые достигли ощутимых результатов в профессиональной деятельности. В списке награжденных более 40 человек со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители самых разных профессий: энергетики, аграрии, учителя, машинисты, лесники и другие. Все те, кто ежедневным самоотверженным трудом и талантом делает нашу страну лучше. Их работа – не просто формальное исполнение обязанностей, но гордость и пример для следующих поколений. Стаж многих, отмеченных наградами, насчитывает несколько десятков лет.

Марина Полежаева, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Минска: В налоговой инспекции я работаю с момента ее образования. В этом году ей будет 35 лет. Каждый день приносит плоды, потому что непосредственно налоговая служба работает для плательщика, потому что она собирает налоги. Каждый плательщик вкладывает свою долю.

Александр Казак, начальник Глубокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Я сумел, наверное, свою работу превратить в хобби. И это помогает гореть на работе. Когда работа нравится, достигаешь каких-то успехов. Ну и вот, успехи мои отмечаются наградой.

Медали за трудовые заслуги и безупречную службу, а также «Франциска Скорины» вручал премьер-министр нашей страны. Государственными наградами в Беларуси по традиции отмечают за многолетнюю плодотворную работу и высочайший уровень профессионализма.