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Премьер-министр вручил госнаграды белорусам, которые достигли результатов в профессиональной деятельности

18 июня 2025 10:43
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За труд, достойный признания. Под сводами Дворца Республики сегодня, 18 июня, чествовали выдающихся белорусов, которые достигли ощутимых результатов в профессиональной деятельности. В списке награжденных более 40 человек со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр вручил госнаграды белорусам, которые достигли результатов в профессиональной деятельности-2

Это представители самых разных профессий: энергетики, аграрии, учителя, машинисты, лесники и другие. Все те, кто ежедневным самоотверженным трудом и талантом делает нашу страну лучше. Их работа – не просто формальное исполнение обязанностей, но гордость и пример для следующих поколений. Стаж многих, отмеченных наградами, насчитывает несколько десятков лет.

Премьер-министр вручил госнаграды белорусам, которые достигли результатов в профессиональной деятельности-4

Марина Полежаева, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Минска:
В налоговой инспекции я работаю с момента ее образования. В этом году ей будет 35 лет. Каждый день приносит плоды, потому что непосредственно налоговая служба работает для плательщика, потому что она собирает налоги. Каждый плательщик вкладывает свою долю. 

Премьер-министр вручил госнаграды белорусам, которые достигли результатов в профессиональной деятельности-6

Александр Казак, начальник Глубокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Я сумел, наверное, свою работу превратить в хобби. И это помогает гореть на работе. Когда работа нравится, достигаешь каких-то успехов. Ну и вот, успехи мои отмечаются наградой. 

Медали за трудовые заслуги и безупречную службу, а также «Франциска Скорины» вручал премьер-министр нашей страны. Государственными наградами в Беларуси по традиции отмечают за многолетнюю плодотворную работу и высочайший уровень профессионализма. 

# Александр Турчин

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