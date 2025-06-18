Киев не смог заручиться поддержкой на саммите «Большой семёрки»‎ в Канаде

Украину бросили на произвол судьбы. Это отметили ведущие мировые СМИ после саммита G7 в Канаде, где президент Владимир Зеленский не смог заручиться необходимой ему поддержкой. Более того, внимание участников форума было сосредоточено на обсуждении иранско-израильского конфликта, из-за чего согласовать совместное коммюнике по Украине не удалось. Киев был удостоен всего лишь устного заявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такой исход саммита повлиял досрочный отъезд Дональда Трампа, который отказался слушать антироссийскую риторику стран ЕС. Вслед за ним преждевременно покинул форум и Владимир Зеленский. СМИ назвали сорванную встречу Зеленского с Трампом очередным ударом для Украины, свидетельствующим о растущем разрыве во взглядах между США и Европой. Это, в свою очередь, плохой знак для предстоящего саммита НАТО, на который, судя по всему, американский лидер не захочет тратить время. Накануне Трамп ясно дал понять, что для американской стороны украинский конфликт отодвигается на второй план, а внимание сосредотачивается на ситуации между Ираном и Израилем.

Дональд Трамп, президент США:

Я постоянно на связи с Ираном, Израилем и даже Россией. И как я уже говорил, думаю, что вскоре будет подписано соглашение по ядерной сделке. Как только я покину саммит, мы обязательно продолжим работу над переговорами. Сейчас это мое главное обязательство, несмотря на то, что многие страны ждут моих решений.

Западные чиновники не на шутку обеспокоены стремлением США к сближению с Москвой и сокращением помощи Киеву. Однако и сама Европа уже не стремиться потакать Украине как прежде. На это указывает отсутствие жестких формулировок в устном итоговом заявлении, которое было сделано после саммита. В отличие от предыдущих коммюнике G7, это практически не содержало осуждений в сторону России и обещаний «неизменной поддержки» Киеву.