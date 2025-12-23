Прямой эфир

Я буду свято соблюдать права и интересы наших людей – Лукашенко

23 декабря 2025 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, а Константина Бычека – председателем Следственного комитета Беларуси. Указом Президента ему присвоено специальное звание генерал-майор юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проходил отбор кандидатов, читайте здесь.

Я буду свято соблюдать права и интересы наших людей – Лукашенко-2

Противодействовать той же коррупции Генпрокуратуре и Следственному комитету предстоит в тесной связке. Национальная безопасность и ее обеспечение – задача общая.

Я буду свято соблюдать права и интересы наших людей – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И одного, и второго касается, никаких поползновений в плане «революционной» борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы, надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. 

Тем более, что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть. Я человек уходящий, хотя многие за это ухватились: ах, уходящий. Кто переживает, кто радуется. 

Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает Президентом. Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать. 

Читайте также:

Лукашенко – назначенцам: если не сдерживать коррупцию – придём к войне!

Лукашенко: прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией

Надо предъявить счёт ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
XII Форум молодых журналистов в Минске! Узнали, как меняется медиасфера и что требуют от журналистов
23 декабря 2025 17:01

XII Форум молодых журналистов в Минске! Узнали, как меняется медиасфера и что требуют от журналистов

Премьер-министр Беларуси представил коллективу Генеральной прокуратуры нового руководителя
23 декабря 2025 16:45

Премьер-министр Беларуси представил коллективу Генеральной прокуратуры нового руководителя

Генпрокурор: «Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость»
23 декабря 2025 16:43

Генпрокурор: «Главное, чтобы у нас в обществе была справедливость»