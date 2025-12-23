Я буду свято соблюдать права и интересы наших людей – Лукашенко

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, а Константина Бычека – председателем Следственного комитета Беларуси. Указом Президента ему присвоено специальное звание генерал-майор юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как проходил отбор кандидатов, читайте здесь.
Противодействовать той же коррупции Генпрокуратуре и Следственному комитету предстоит в тесной связке. Национальная безопасность и ее обеспечение – задача общая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И одного, и второго касается, никаких поползновений в плане «революционной» борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы, надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все.
Тем более, что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть. Я человек уходящий, хотя многие за это ухватились: ах, уходящий. Кто переживает, кто радуется.
Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает Президентом. Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать.
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