Я буду свято соблюдать права и интересы наших людей – Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И одного, и второго касается, никаких поползновений в плане «революционной» борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы, надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все.

Тем более, что нынешний Президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть. Я человек уходящий, хотя многие за это ухватились: ах, уходящий. Кто переживает, кто радуется.

Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает Президентом. Это говорит о том, что я буду свято соблюдать права и интересы наших людей. Вы в этом плане должны работать.

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